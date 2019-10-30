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    Photoshop 2020'nin yapay zeka destekli yeni seçim aracı tanıtıldı

    Yazılım devi Adobe, kullanıcıların en zorlandıkları işlemleri kolay hale getirmeye kararlı. Yeni yayınlanan bir videoda popüler grafik programının yeni seçim aracı gösterildi.
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Photoshop 2020'nin yapay zeka destekli yeni seçim aracı tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en popüler grafik programı Photoshop yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Adobe tarafından yayınlanan yeni bir video, programın 2020 versiyonuna eklenecek olan yapay zeka destekli yeni seçim aracını gözler önüne serdi.

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    Adobe Sensei yapay zekası kullanıldı

    Adobe Photoshop yazılımı ile yapılması en zahmetli işlerden biri de, düzensiz nesne veya insanları görselden kesme işlemidir. Programda yer alan bazı otomatik seçim araçlarıyla kolaylaşabilen bu işlem, bazen içinden çıkılamayacak bir hale de gelebiliyor. Ancak yeni tanıtılan yapay zeka destekli Object Selection aracı ile artık kullanıcıların görselde istedikleri nesne, insan veya hayvanı çıkarmaları basitleşecek.

    Adobe'un Sensei yapay zekasının kullanıldığı Object Selection özelliği, yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yapmanız gereken tek şey, seçmeye çalıştığınız objeyi seçim aracını kullanarak işaretlemek. Gerisini yazılım kendi hallediyor. Ancak bu işlemin daha karmaşık arka planı olan görsellerde nasıl sonuç vereceği ise şimdilik muamma. Yıllardır Photoshop kullanıcılarını yoran bu işlemin, yapay zeka desteğiyle kolaylaştırılmaya başlaması olumlu bir gelişme. Her yeni Photoshop sürümünde bu özelliğin daha da geliştirileceğine ise kesin gözle bakabiliriz.



    https://www.youtube.com/watch?v=0Qm5nS2PMBs Yorum Yaz
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