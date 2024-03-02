Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor: Tasarımı netleşti

Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Galaxy M15 5G, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy M14'ün halefi niteliğinde olacak. Sızdırılan CAD görüntüleri ise, cihazın Aralık ayında lanse edilen Galaxy A15'i temel alacağını gösteriyor. Buna göre cihazın ön yüzünde damla şeklinde Infinity-U çentiğe yer verilmiş. Alt bölümde ise, M1X ve M2X serilerinden alışık olduğumuz kalın çene çerçevesi korunuyor.
Galaxy M15, CAD görüntülerinde de olduğu gibi Lacivert, Açık Mavi, Gümüş renklerinde satışa çıkacak. Ayrıca 64GB+4GB, 128GB+4GB ve 128GB+6GB seçeneklerine sahip olması muhtemel. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ise resmiyete kavuşmadı. Ancak mevcut raporlar, önümüzdeki haftalara işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.