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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor: Tasarımı netleşti

    Samsung Galaxy M14'ün halefi olacak Galaxy M15 5G modelinin render görüntüleri ortaya çıktı. Peki yeni fiyat/performans telefonu neler sunacak? İşte Galaxy M15'in beklenen özellikleri
    Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor: Tasarımı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bütçe odaklı telefonu Galaxy M15 5G modelinin çok yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy M14'ün yerini alcak modelin özellikleri neredeyse doğrulandı. Son olarak tanıtımdan hemen önce Galaxy M15'in render görüntüleri ortaya çıktı. İşte akıllı telefon hakkında tüm bildiklerimiz...

    Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Galaxy M15 5G, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy M14'ün halefi niteliğinde olacak. Sızdırılan CAD görüntüleri ise, cihazın Aralık ayında lanse edilen Galaxy A15'i temel alacağını gösteriyor. Buna göre cihazın ön yüzünde damla şeklinde Infinity-U çentiğe yer verilmiş. Alt bölümde ise, M1X ve M2X serilerinden alışık olduğumuz kalın çene çerçevesi korunuyor.

    Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor: Tasarımı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy M14, PLS LCD, 90Hz ekran, Exynos 1330, 50+2+2MP kamera kurulumu ve 6000 mAh pile sahipti. Galaxy M15 modelindeki en büyük yenilik ise, OLED panele geçiş olacak. Cihazın 6,5 inç boyutlarında 90Hz OLED ekran, 50MP birincil kamera ve MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alması bekleniyor. 

    Galaxy M15, CAD görüntülerinde de olduğu gibi Lacivert, Açık Mavi, Gümüş renklerinde satışa çıkacak. Ayrıca 64GB+4GB, 128GB+4GB ve 128GB+6GB seçeneklerine sahip olması muhtemel. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ise resmiyete kavuşmadı. Ancak mevcut raporlar, önümüzdeki haftalara işaret ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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