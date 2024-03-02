Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor: Tasarımı netleşti

Tam Boyutta Gör Samsung'un bütçe odaklı telefonu Galaxy M15 5G modelinin çok yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy M14'ün yerini alcak modelin özellikleri neredeyse doğrulandı. Son olarak tanıtımdan hemen önce Galaxy M15'in render görüntüleri ortaya çıktı. İşte akıllı telefon hakkında tüm bildiklerimiz...

Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Galaxy M15 5G, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy M14'ün halefi niteliğinde olacak. Sızdırılan CAD görüntüleri ise, cihazın Aralık ayında lanse edilen Galaxy A15'i temel alacağını gösteriyor. Buna göre cihazın ön yüzünde damla şeklinde Infinity-U çentiğe yer verilmiş. Alt bölümde ise, M1X ve M2X serilerinden alışık olduğumuz kalın çene çerçevesi korunuyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy M14, PLS LCD, 90Hz ekran, Exynos 1330, 50+2+2MP kamera kurulumu ve 6000 mAh pile sahipti. Galaxy M15 modelindeki en büyük yenilik ise, OLED panele geçiş olacak. Cihazın 6,5 inç boyutlarında 90Hz OLED ekran, 50MP birincil kamera ve MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alması bekleniyor.

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Galaxy M15, CAD görüntülerinde de olduğu gibi Lacivert, Açık Mavi, Gümüş renklerinde satışa çıkacak. Ayrıca 64GB+4GB, 128GB+4GB ve 128GB+6GB seçeneklerine sahip olması muhtemel. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ise resmiyete kavuşmadı. Ancak mevcut raporlar, önümüzdeki haftalara işaret ediyor.

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Samsung Galaxy M15 5G yakında geliyor: Tasarımı belli oldu