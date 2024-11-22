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    Anlık Bildirim

    İsveçli batarya üreticisi Northvolt, iflas koruma başvurusunda bulundu

    Avrupa'nın batarya üretimi alanında en büyük umudu olan İsveçli Northvolt, Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas koruma başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından CEO istifa etti.
    Pil üreticisi Northvolt, iflas koruma başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın batarya üretimi alanında en büyük umudu olan İsveçli Northvolt, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11. bölüm iflas koruma başvurusunda bulundu. Başvurunın ardından şirketin CEO'su ve aynı zamanda kurucularından olan Peter Carlsson istifa etti. Carlsonn, şirkette yönetici ve danışman olarak çalışmaya devam edecek.

    30 milyon dolar nakdi kaldı

    Northvolt, iflas başvurusunda yalnızca 30 milyon dolar nakit paraya sahip olduğunu ve 5,84 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı. 1 milyar dolar ile 1,2 milyar dolar paraya ihtiyacının olduğunu açıklayan şirket, 2025'in ilk çeyreğine kadar yeniden yapılandırmadan çıkabileceğine inandığını belirtti.

    Northvolt iflastan kurtulmak için şuana kadar 245 milyon dolarlık finansman desteği aldı, buna, Northvolt'un en büyük tek müşterisi ve kilit hissedarı olan İsveçli kamyon üreticisi Scania'dan alınan 100 milyon dolarlık kredi de dahil. ABD'de hafta içinde yapılan bir mahkeme duruşmasında, ABD İflas Hakimi Alfredo Perez, Northvolt'un yedi ülkedeki 6.600 çalışanının maaşlarını ödemek için Scania'dan aldığı 51 milyon dolarlık krediyi çekmesine izin vereceğini söyledi. 

    Northvolt, iflas koruma başvurusundan önce iş gücünün yaklaşık dörtte birini işten çıkardı. İflas ayrıca Volkswagen'den Aralık 2025'te vadesi dolacak 330 milyon dolarlık bir dönüştürülebilir enstrümanı da ortaya çıkardı. Volkswagen, Northvolt'un en büyük hissedarı olup firmada %21 hisseye sahip durumda.

    Haziran ayında Northvolt, BMW'nin elektrikli araç pil hücreleri için 2 milyar euroluk siparişini iptal etme kararıyla sarsıldı. Avrupa ve Amerika'da birçok yatırım planı bulunan Northvolt, batarya üretimini arttırmakta zorlanıyor. Şirket, yaptığı iflas koruma başvurusuyla, zorlu dönemi atlatmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/11/swedens-northvolt-files-for-bankruptcy-after-canceled-battery-orders/ https://www.reuters.com/technology/northvolt-ceo-steps-down-2024-11-22/
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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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