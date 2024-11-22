İsveçli batarya üreticisi Northvolt, iflas koruma başvurusunda bulundu

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Tam Boyutta Gör Avrupa'nın batarya üretimi alanında en büyük umudu olan İsveçli Northvolt, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11. bölüm iflas koruma başvurusunda bulundu. Başvurunın ardından şirketin CEO'su ve aynı zamanda kurucularından olan Peter Carlsson istifa etti. Carlsonn, şirkette yönetici ve danışman olarak çalışmaya devam edecek.

30 milyon dolar nakdi kaldı

Northvolt, iflas başvurusunda yalnızca 30 milyon dolar nakit paraya sahip olduğunu ve 5,84 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı. 1 milyar dolar ile 1,2 milyar dolar paraya ihtiyacının olduğunu açıklayan şirket, 2025'in ilk çeyreğine kadar yeniden yapılandırmadan çıkabileceğine inandığını belirtti.

Northvolt iflastan kurtulmak için şuana kadar 245 milyon dolarlık finansman desteği aldı, buna, Northvolt'un en büyük tek müşterisi ve kilit hissedarı olan İsveçli kamyon üreticisi Scania'dan alınan 100 milyon dolarlık kredi de dahil. ABD'de hafta içinde yapılan bir mahkeme duruşmasında, ABD İflas Hakimi Alfredo Perez, Northvolt'un yedi ülkedeki 6.600 çalışanının maaşlarını ödemek için Scania'dan aldığı 51 milyon dolarlık krediyi çekmesine izin vereceğini söyledi.

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Northvolt, iflas koruma başvurusundan önce iş gücünün yaklaşık dörtte birini işten çıkardı. İflas ayrıca Volkswagen'den Aralık 2025'te vadesi dolacak 330 milyon dolarlık bir dönüştürülebilir enstrümanı da ortaya çıkardı. Volkswagen, Northvolt'un en büyük hissedarı olup firmada %21 hisseye sahip durumda.

Haziran ayında Northvolt, BMW'nin elektrikli araç pil hücreleri için 2 milyar euroluk siparişini iptal etme kararıyla sarsıldı. Avrupa ve Amerika'da birçok yatırım planı bulunan Northvolt, batarya üretimini arttırmakta zorlanıyor. Şirket, yaptığı iflas koruma başvurusuyla, zorlu dönemi atlatmayı hedefliyor.

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Pil üreticisi Northvolt, iflas koruma başvurusunda bulundu