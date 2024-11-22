İsveçli batarya üreticisi Northvolt, iflas koruma başvurusunda bulundu

30 milyon dolar nakdi kaldı
Northvolt, iflas başvurusunda yalnızca 30 milyon dolar nakit paraya sahip olduğunu ve 5,84 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı. 1 milyar dolar ile 1,2 milyar dolar paraya ihtiyacının olduğunu açıklayan şirket, 2025'in ilk çeyreğine kadar yeniden yapılandırmadan çıkabileceğine inandığını belirtti.
Northvolt iflastan kurtulmak için şuana kadar 245 milyon dolarlık finansman desteği aldı, buna, Northvolt'un en büyük tek müşterisi ve kilit hissedarı olan İsveçli kamyon üreticisi Scania'dan alınan 100 milyon dolarlık kredi de dahil. ABD'de hafta içinde yapılan bir mahkeme duruşmasında, ABD İflas Hakimi Alfredo Perez, Northvolt'un yedi ülkedeki 6.600 çalışanının maaşlarını ödemek için Scania'dan aldığı 51 milyon dolarlık krediyi çekmesine izin vereceğini söyledi.
Northvolt, iflas koruma başvurusundan önce iş gücünün yaklaşık dörtte birini işten çıkardı. İflas ayrıca Volkswagen'den Aralık 2025'te vadesi dolacak 330 milyon dolarlık bir dönüştürülebilir enstrümanı da ortaya çıkardı. Volkswagen, Northvolt'un en büyük hissedarı olup firmada %21 hisseye sahip durumda.
Haziran ayında Northvolt, BMW'nin elektrikli araç pil hücreleri için 2 milyar euroluk siparişini iptal etme kararıyla sarsıldı. Avrupa ve Amerika'da birçok yatırım planı bulunan Northvolt, batarya üretimini arttırmakta zorlanıyor. Şirket, yaptığı iflas koruma başvurusuyla, zorlu dönemi atlatmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/11/swedens-northvolt-files-for-bankruptcy-after-canceled-battery-orders/ https://www.reuters.com/technology/northvolt-ceo-steps-down-2024-11-22/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.