Pinterest, fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO'yu satın almak istiyor

Kullanıcılara daha iyi deneyimler sunmak ve platforma yeni özellikler eklemek isteyen Pinterest'in, fotoğraf video düzenleme uygulaması olan VSCO'yu satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

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Pinterest, pandemi ile birlikte hızlı büyüme yaşıyor

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan iki kişinin New York Times'a yaptığı açıklamalarla gündeme gelen görüşmeler hakkında ne Pinterest ne de VSCO herhangi bir açıklama yapmak istemedi. NYT'ye konuşan kişiler, müzakerelerin devam ettiği söyledi.

VSCO sözcüsü Julie Inouye, Pinterest'le alakalı bir şey söylemedi ve şirketin işlerini genişletmeye odaklandığını belirterek: "Yaratıcı alanda her zaman farklı şirketlerle herhangi bir zamanda buluşuyoruz ve söylentileri veya spekülasyonları tartışmıyoruz." dedi.

Pinterest, pandemi sayesinde hızlı bir büyüme içerisine girdi. Şirket, 2020 yılında platforma dahil ettiği 100 milyon yeni kullanıcıyla birlikte dünya çapında yaklaşık 460 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştıklarını belirttiler. Times'a göre Pinterest, yaklaşık 49 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve uzmanlar , şirketin toplam gelirlerinin yor.

Uzmanların 2021'de %48'den fazla büyüyebileceğini öngördükleri Pinterest, yaklaşık 49 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipken VSCO, son olarak sağladığı 90 milyon dolar fon sayesinde 550 milyon dolar değerine ulaştı.

https://www.engadget.com/vsco-pinterest-014258107.html

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