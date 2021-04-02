Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı

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Android ve iOS için Cortana mobil uygulaması bugün Microsoft tarafından resmi olarak durduruldu. Microsoft'un sanal asistanı olan Cortana, artık mobil platformlarda hizmet veremeyecek olsa da Windows 10'da çalışmaya devam edecek.

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Mobil için Cortana'nın sonuna gelindi

Android ve iOS sürümlerinin kullanıcılara sunulmasından bu yana Cortana, geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşamadı.

Microsoft, Temmuz 2020'de Android ve iOS için Cortana'yı kapatacağı konusunda kullanıcılarını uyardı ve sanal asistanının odak noktasını Microsoft 365 hizmetlerinde kullanıcılara yardımcı olmaya kaydıracağını söyledi.

Microsoft destek sayfasında: "31 Mart 2021 itibarıyla, oluşturduğunuz Cortana içeriği (hatırlatıcılar ve listeler gibi) artık Cortana mobil uygulamasında çalışmayacak ancak yine de Windows'taki Cortana üzerinden erişilebilecek. Ayrıca Cortana anımsatıcıları, listeleri ve görevleri, telefonunuza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Microsoft To Do uygulamasıyla otomatik olarak eşleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

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https://www.gizchina.com/2021/04/01/microsoft-cortana-no-longer-supported-on-ios-and-android/

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