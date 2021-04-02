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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı

    Microsoft sanal asistanı olan Cortana'yı mobil platformlardan çekti. Şirket, Android ve iOS'ta artık Cortana desteği sunmayacak olsa da uygulama, Windows 10'da kullanılabilir olmaya devam edecek.
    02 Nisan 2021, 23:00 (1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı
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    Android ve iOS için Cortana mobil uygulaması bugün Microsoft tarafından resmi olarak durduruldu. Microsoft'un sanal asistanı olan Cortana, artık mobil platformlarda hizmet veremeyecek olsa da Windows 10'da çalışmaya devam edecek.

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    Mobil için Cortana'nın sonuna gelindi

    Android ve iOS sürümlerinin kullanıcılara sunulmasından bu yana Cortana, geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşamadı.

    Microsoft, Temmuz 2020'de Android ve iOS için Cortana'yı kapatacağı konusunda kullanıcılarını uyardı ve sanal asistanının odak noktasını Microsoft 365 hizmetlerinde kullanıcılara yardımcı olmaya kaydıracağını söyledi.

    Microsoft destek sayfasında: "31 Mart 2021 itibarıyla, oluşturduğunuz Cortana içeriği (hatırlatıcılar ve listeler gibi) artık Cortana mobil uygulamasında çalışmayacak ancak yine de Windows'taki Cortana üzerinden erişilebilecek. Ayrıca Cortana anımsatıcıları, listeleri ve görevleri, telefonunuza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Microsoft To Do uygulamasıyla otomatik olarak eşleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

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    https://www.gizchina.com/2021/04/01/microsoft-cortana-no-longer-supported-on-ios-and-android/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    | OMG! | 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunca yıldan sonra, bunun Türkçe ya da Türkiye desteği gelmedi mi hala?
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke google asistan windowsa gelse cortananin kendine hayri yok
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    C Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Siri Apple Sisteminde kalır. Zaten Apple kendi sistemine başka Asistan sokmaz bu nedenle Siri İos da devam eder.



    Android tarafında Google servisler ile uyumluluk ve Android telefonlarda kurulu geldiği için Google Asistan



    PC ve Xbox tarafında Corona



    Akıllı ürünler ve Amazon ürünlerinde Alexa devam edecek gibi. Bu asistanlar dışında artık diğerleri zor ayakta kalır.



    Herbiri kendi sistemlerine başka rakip sokmazlar artık.
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    khaos (sami lale) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İot noktasında amazon alexa büyük ilerleme kaydetti muhtemelen piyasayı o domine edecek.Siri ise apple eko sistemi sayesinde ayakta kalmaya devam edecektir son yıllarda alışılageldik üzere vizyonsuz sundar pichai/google bir çok projelerini gömdükleri gibi asistan ı da gömeceklerdir
    1 Yanıt Yanıtla
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) khaos
    Android maalesef eski açık kaynak havasından çıkıp hazır sisteme doğru evriliyor. Sisteme kattıkları bir şey yok, görselik yok, onun yerine bol veri takibi ve daha bir sisteme yapışmış servisler var. Yeni saf android sürümlerinde Google uygulamasını kaldırsanız bile ana ekranda Google arama çubuğu yer tutmaya devam ediyor. Sanırım insanlar kullanmasa bile orada bir göz aşinalığı oluşturmak istemiş Google amca. Lisans ücreti vererek kullanılan sisteme gömülü uygulamalar ve google zımbırtıları için üreticilerin de ses çıkarması gerekiyor ama iş yok hiçbirinde. Umarım androide kafa tutabilecek yeni sistemler ileride önümüze çıkar. Kimsenin tekelinde olmaması ve istediğimiz gibi şekillendirebilmek en önemli unsur.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Windows'tan da kaldırırlar umarım yakın zamanda, biz de silmekten kurtuluruz her format sonrasında.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakın zamanda Windows platformundan da kaldırırlar tamamen.

    Bu Microsoft'un da tüketiciye yönelik popüler olan pek bir şeyi yok. Windows ve XBox dışında elinde pek bir şeyi kalmadı kendi yaptığı. (Satın aldığı başka şirketler hariç. Örn: GitHub ve MineCraft)
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