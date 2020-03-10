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    Pixar'ın yeni filmi Onward gişede çakıldı

    Onward henüz ülkemizde vizyona girmedi. Filmin yayınlandığı ülkelerde ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını görüyoruz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Pixar'ın yeni filmi Onward gişede çakıldı
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    Pixar'ın merakla beklenen yeni orijinal yapımı Onward, geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla nihayet dünyanın birçok bölgesinde vizyona girdi. Disney'in büyük bir beklentiyle gösterime soktuğu film maalesef gişede büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı. Onward, ilk hafta sonunda dünya genelinde sadece 68 milyon dolar hasılat yaparak tahminlerin çok altında bir performansa imza attı.

    Deadline'da yer alan bilgilere göre Onward'ın Kuzey Amerika'daki hafta sonu hasılatı 40 milyon dolar seviyesinde kalmış. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise sadece 28 milyon dolarlık bir hasılat ifade ediliyor. Kuzey Amerika rakamlarının da hayal kırıklığı olduğu söylenebilir ancak özellikle de dünya geneli hasılat çok ama çok kötü durumda.

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    Onward'ın gişedeki başarısızlığını birden fazla nedene bağlayabiliriz. Bunların başında dünya genelinde hissedilen koronavirüs tehdidi geliyor. Virüs nedeniyle sinema sektörünün bir süredir sıkıntılı bir süreçte olduğunu biliyoruz. Dünyanın en büyük sinema pazarı Çin'de salonlar tamamıyla kapatılmış durumda. Ayrıca Amerika ve Avrupa'da da birçok sinemasever virüs endişesi nedeniyle sinemalara gitmemeyi tercih ediyor.

    Pixar'ın yeni filmi Onward gişede çakıldı
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    Tabi bu gişe fiyaskosunda tamamıyla koronavirüsü suçlamak doğru değil. Onward; fragmanlarıyla, konusuyla ve karakter tasarımlarıyla zaten genel anlamıyla sinemaseverlerde pek bir heyecan uyandırmayı başaramamıştı. Özellikle de Pixar'dan görmeye alışık olduğumuz o özgün ve destansı yapımlara göre Onward'ın biraz sönük kaldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yayınlanan eleştiriler de genel anlamıyla bu duruma işaret ediyordu.

    Onward'ın bütçesi resmi olarak açıklanmadı ancak bu tarz Disney ve Pixar animasyonları genellikle 175-200 milyon dolar arasında bir maliyete sahip oluyor. Disney'in bu bütçeyi geri kazanması için Onward'ın gişede yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir hasılat yapması gerek. Ancak büyük bir sürpriz gerçekleşmezse Onward 250 milyon dolara bile ulaşamayacak gibi görünüyor. Disney filmden ciddi anlamda para kaybedecek diyebiliriz. Onward çok büyük bir ihtimalle Pixar'ın en düşük hasılat yapan filmi olacak. 

    Onward ülkemizde 3 Nisan'da gösterime girecek.



    https://deadline.com/2020/03/onward-the-insivible-man-sonic-the-hedgehog-coronavirus-impact-global-international-box-office-1202876983/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    malifural (muhammed ali fural) 1 hf. en beğenilen
    kim çocuğunu sinemaya götürür ki bu virüs yaygarası varken
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    aozgec 1 hf.
    Sankim yanlış zamanlama?? şu gün avatar 10 çıksa değil rekor hayal kırıklığını bile zor yakalar
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    monacomen 1 hf.
    Filmin reklamı hiç yapılmadı, filmden mi memnun değillerdi yoksa markalarına mı güvendiler belli değil. Ama hangi yapımcı şirket olur ise olsun bir filme yapılan emek yılları alır ve harcanan dolarlar da milyarı bulur. Ama ortaya konan eseri tanıtmak için kılını kıpırdatamıyorsan dükkanı kapa git o zaman kimsenin zamanını parasını çalma. Bu insanlara, izleyiciye ve yapımdaki sanatçılarına ayıptır. Konunun ne olduğu, ne anlattığı, ne zaman çıkacağı, neyi izleyeceğimiz konusunda tam bir bilgi vermediği gibi fragman da bomboş. Pixarın mı yoksa Walt'ın mı hatası bu anlamış değiliz. Korona ise iyi mazeret oldu tam da korona zamanı piyasaya sürmek de iyi bir paravan olmuş filmlerine.
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    Moueson 1 hf.
    Virüs yüzündendir. Millet dışarı çıkmaya korkuyor.
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    TheAeo (Eren ) 1 hf.
    DH:
    Pixar'ın merakla beklenen yeni orijinal yapımı Onward...

    Ayrıca DH:
    Onward; fragmanlarıyla, konusuyla ve karakter tasarımlarıyla zaten genel anlamıyla sinemaseverlerde pek bir heyecan uyandırmayı başaramamıştı...
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf.
    Coronavirüs etkisi olabilir
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    Sp!deR (M ) 1 hf.
    film çok sıradan bir şeye benziyor
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf.
    Filmin reklamı çok az yapıldı. Kendilerini Apple gibi gördüler herhalde. Pixar ismi yeter falan çok PR'a gerek yok demişlerdir.
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    malifural (muhammed ali fural) 1 hf. en beğenilen
    kim çocuğunu sinemaya götürür ki bu virüs yaygarası varken
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf.
    Disney için Coronavirüs bir sorun değil sanırım.
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    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 1 hf.
    Hem merakla bekleniyor, hem gişede çakılıyor.... Yanlış başlangıç
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    3673 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    onward, pixar ve
    5 etiket daha Disney gişe Sinema ve Dizi film Bilim ve Teknoloji
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