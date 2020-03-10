Pixar'ın yeni filmi Onward gişede çakıldı

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Pixar'ın merakla beklenen yeni orijinal yapımı Onward, geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla nihayet dünyanın birçok bölgesinde vizyona girdi. Disney'in büyük bir beklentiyle gösterime soktuğu film maalesef gişede büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı. Onward, ilk hafta sonunda dünya genelinde sadece 68 milyon dolar hasılat yaparak tahminlerin çok altında bir performansa imza attı.

Deadline'da yer alan bilgilere göre Onward'ın Kuzey Amerika'daki hafta sonu hasılatı 40 milyon dolar seviyesinde kalmış. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise sadece 28 milyon dolarlık bir hasılat ifade ediliyor. Kuzey Amerika rakamlarının da hayal kırıklığı olduğu söylenebilir ancak özellikle de dünya geneli hasılat çok ama çok kötü durumda.

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Onward'ın gişedeki başarısızlığını birden fazla nedene bağlayabiliriz. Bunların başında dünya genelinde hissedilen koronavirüs tehdidi geliyor. Virüs nedeniyle sinema sektörünün bir süredir sıkıntılı bir süreçte olduğunu biliyoruz. Dünyanın en büyük sinema pazarı Çin'de salonlar tamamıyla kapatılmış durumda. Ayrıca Amerika ve Avrupa'da da birçok sinemasever virüs endişesi nedeniyle sinemalara gitmemeyi tercih ediyor.

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Tabi bu gişe fiyaskosunda tamamıyla koronavirüsü suçlamak doğru değil. Onward; fragmanlarıyla, konusuyla ve karakter tasarımlarıyla zaten genel anlamıyla sinemaseverlerde pek bir heyecan uyandırmayı başaramamıştı. Özellikle de Pixar'dan görmeye alışık olduğumuz o özgün ve destansı yapımlara göre Onward'ın biraz sönük kaldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yayınlanan eleştiriler de genel anlamıyla bu duruma işaret ediyordu.

Onward'ın bütçesi resmi olarak açıklanmadı ancak bu tarz Disney ve Pixar animasyonları genellikle 175-200 milyon dolar arasında bir maliyete sahip oluyor. Disney'in bu bütçeyi geri kazanması için Onward'ın gişede yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir hasılat yapması gerek. Ancak büyük bir sürpriz gerçekleşmezse Onward 250 milyon dolara bile ulaşamayacak gibi görünüyor. Disney filmden ciddi anlamda para kaybedecek diyebiliriz. Onward çok büyük bir ihtimalle Pixar'ın en düşük hasılat yapan filmi olacak.

Onward ülkemizde 3 Nisan'da gösterime girecek.

https://deadline.com/2020/03/onward-the-insivible-man-sonic-the-hedgehog-coronavirus-impact-global-international-box-office-1202876983/

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