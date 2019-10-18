Pixel 4'te garip hata: Yüz tanıma kilidi gözler kapalıyken de çalışıyor

Google'ın henüz birkaç gün önce tanıttığı Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefon modellerinde parmak izi sensörü yer almıyor. Bunun yerine cihaz biyometrik kimlik doğrulaması için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor. Ancak akıllı telefonların bu güvenlik yönteminde garip bir hata olduğu ortaya çıktı.

Siz uyurken, telefon kilidi yüzünüze tutularak açılabilir

BBC News teknoloji uzmanı Pixel 4 modelini incelerken, cihazda yer alan yüz tanıma kilidinin, gözleri kapalı olsa bile açıldığını farketti. Konuyu çektiği bir videoyla paylaşan Chris Fox, bunun garip ve ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ve açıkladı.



https://www.bbc.com/news/technology-50085630

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Google iseweb sitesinde bu sorunu kabul ederek, gözleriniz kapalı olduğunda, cihazınızın ekran kilidinin,açılabileceğini duyurdu. Apple'ın yüz tanıma teknolojisi ise kullanıcınınkontrol ederek çalışıyor. Google gibi dev bir şirketin, Pixel 4 modellerini böylesine garip bir güvenlik açığıyla piyasaya sürmesiolarak nitelendirilirken, şirketin konuyla ilgili olarak biryayınlayıp yayınlamayacağı ise şimdilik muamma.