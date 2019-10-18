Pixel 4'te garip hata: Yüz tanıma kilidi gözler kapalıyken de çalışıyor

Teknoloji Editörü
Google'ın henüz birkaç gün önce tanıttığı Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefon modellerinde parmak izi sensörü yer almıyor. Bunun yerine cihaz biyometrik kimlik doğrulaması için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor. Ancak akıllı telefonların bu güvenlik yönteminde garip bir hata olduğu ortaya çıktı.
Siz uyurken, telefon kilidi yüzünüze tutularak açılabilir
BBC News teknoloji uzmanı Pixel 4 modelini incelerken, cihazda yer alan yüz tanıma kilidinin, gözleri kapalı olsa bile açıldığını farketti. Konuyu çektiği bir videoyla paylaşan Chris Fox, bunun garip ve ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ve açıkladı.
Google ise Pixel 4 web sitesinde bu sorunu kabul ederek, gözleriniz kapalı olduğunda, cihazınızın ekran kilidinin, yüzünüze tutularak açılabileceğini duyurdu. Apple'ın yüz tanıma teknolojisi ise kullanıcının gözlerinin açık olup olmadığını kontrol ederek çalışıyor. Google gibi dev bir şirketin, Pixel 4 modellerini böylesine garip bir güvenlik açığıyla piyasaya sürmesi skandal olarak nitelendirilirken, şirketin konuyla ilgili olarak bir yama yayınlayıp yayınlamayacağı ise şimdilik muamma.
https://www.bbc.com/news/technology-50085630 Yorum Yaz Paylaş Tweetle