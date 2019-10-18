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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixel 4'te garip hata: Yüz tanıma kilidi gözler kapalıyken de çalışıyor

    Teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Pixel 4 modellerindeki yüz tanıma kilidinin, gözler kapalı olsa bile çalıştığını resmen onayladı. İşte önemli konunun detayları.
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    5
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Pixel 4'te garip hata: Yüz tanıma kilidi gözler kapalıyken de çalışıyor

    Google'ın henüz birkaç gün önce tanıttığı Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefon modellerinde parmak izi sensörü yer almıyor. Bunun yerine cihaz biyometrik kimlik doğrulaması için yüz tanıma teknolojisini kullanıyor. Ancak akıllı telefonların bu güvenlik yönteminde garip bir hata olduğu ortaya çıktı.

    Siz uyurken, telefon kilidi yüzünüze tutularak açılabilir

    BBC News teknoloji uzmanı Pixel 4 modelini incelerken, cihazda yer alan yüz tanıma kilidinin, gözleri kapalı olsa bile açıldığını farketti. Konuyu çektiği bir videoyla paylaşan Chris Fox, bunun garip ve ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ve açıkladı.


    Google ise Pixel 4 web sitesinde bu sorunu kabul ederek, gözleriniz kapalı olduğunda, cihazınızın ekran kilidinin, yüzünüze tutularak açılabileceğini duyurdu. Apple'ın yüz tanıma teknolojisi ise kullanıcının gözlerinin açık olup olmadığını kontrol ederek çalışıyor. Google gibi dev bir şirketin, Pixel 4 modellerini böylesine garip bir güvenlik açığıyla piyasaya sürmesi skandal olarak nitelendirilirken, şirketin konuyla ilgili olarak bir yama yayınlayıp yayınlamayacağı ise şimdilik muamma.



    https://www.bbc.com/news/technology-50085630 Yorum Yaz
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    mcebi001 2 sa. en beğenilen
    Google bi güzellik yap ve ekibi HTC ye geri gönder ...!!!
    Yanıtla +5
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    John D. Rockefeller 2 sa.
    Apple a ozenicem diye parmak izini bile kaldirmis. Kamera adaciginida araklamis. Yazilimi bugla dolu. İyi samsung gibi ureticiler varda android i adam ediyirlar yoksa google cöp
    Apple a ozenicem diye parmak izini bile kaldirmis. Kamera adaciginida araklamis. Yazilimi bugla dolu. İyi samsung gibi ureticiler varda android i adam ediyirlar...
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    Yanıtla +4
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    crazywinner3 1 sa.
    Google kadar yaratıcılıktan uzak firma yok. Apple ne yapsa aynısını yapalım kafasında adamlar. Parmak izi sensörünü niye çıkarıyorsunuz?
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    teknokaptan 2 sa.
    Siparis vermistim iptal ettim
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    Change1 2 sa.
    Çerçeveler kalın batarya leş yüz okuma arızalı cihazı nerden tutsan elinde kalır bi işlemcisi güzel
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    mcebi001 2 sa. en beğenilen
    Google bi güzellik yap ve ekibi HTC ye geri gönder ...!!!
    Yanıtla +5
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    John D. Rockefeller 2 sa.
    Apple a ozenicem diye parmak izini bile kaldirmis. Kamera adaciginida araklamis. Yazilimi bugla dolu. İyi samsung gibi ureticiler varda android i adam ediyirlar yoksa google cöp
    Yanıtla +4
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