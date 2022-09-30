Pixel 7’in Avrupa fiyatı ortaya çıktı: Google sevindirecek

Google tarafından Android akıllı telefonlarına yön vermek için hayata geçirilen Pixel serisi, geçtiğimiz yıl ilk kez Google tarafından tasarlanan özel bir çip ile çıkış yapmıştı. Tensor adlı işlemci, Snapdragon ve Apple A amiral gemi işlemcileri kadar performanslı olmasa da Google’ın Pixel 6 serisinde kullandığı fiyat stratejisi, cihazları fiyat performans anlamında oldukça başarılı yaptı. Görünüşe göre önümüzdeki haftalarda çıkış yapması beklenen ikinci nesil Tensor işlemcil Pixel 7 serisi, fiyat performans anlamında yine dikkat çekecek.
Pixel 7 serisi Avrupa’da da zamlanmayacak
Geçtiğimiz haftalarda gelen sızıntılar, Pixel 7 serisinin ABD’de fiyat artışına gitmeyeceğini belirtmişti. Küresel enerji krizi, enflasyon krizi ve çip sıkıntısı karşısında Google’ın böyle bir hamle yapması Pixel severleri oldukça mutlu etmişti. Ortaya çıkan Amazon sayfaları, cihazların Avrupa’da da zamlanmayacağını gösteriyor.
Jose Morales Ros tarafından paylaşılan Amazon sayfası; Pixel 7’nin İspanya’da 599 Euro olarak satışa çıkacağını gösteriyor. Morales, bu fiyatların Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta sabit kalacağını belirtti. Avrupa’nın ABD’den daha kötü etkilendiği küresel enerji ve enflasyon krizi; çoğu teknolojik ürünün zamlanmasına neden olmuştu. Playstation 5 konsolu ve iPhone 14 serisi, ABD’den farklı olarak Avrupa’da ciddi anlamda fiyat artışına giden ürünler arasında yerini almıştı. Google’ın Pixel 7 serisinin fiyatını sabit tutması, Avrupa’da Pixel satışlarının artmasına sebep olacaktır. Ayrıca Pixel ürünlerine ulaşmak isteyen ülkemizin vatandaşları; Pixel ürünlerine Avrupa’dan kolayca ulaşabilecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum