Pixel 7’in Avrupa fiyatı ortaya çıktı: Google sevindirecek

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Google tarafından Android akıllı telefonlarına yön vermek için hayata geçirilen Pixel serisi, geçtiğimiz yıl ilk kez Google tarafından tasarlanan özel bir çip ile çıkış yapmıştı. Tensor adlı işlemci, Snapdragon ve Apple A amiral gemi işlemcileri kadar performanslı olmasa da Google’ın Pixel 6 serisinde kullandığı fiyat stratejisi, cihazları fiyat performans anlamında oldukça başarılı yaptı. Görünüşe göre önümüzdeki haftalarda çıkış yapması beklenen ikinci nesil Tensor işlemcil Pixel 7 serisi, fiyat performans anlamında yine dikkat çekecek.

Google Pixel 7 serisinin fiyatı ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

Pixel 7 serisi Avrupa’da da zamlanmayacak

Geçtiğimiz haftalarda gelen sızıntılar, Pixel 7 serisinin ABD’de fiyat artışına gitmeyeceğini belirtmişti. Küresel enerji krizi, enflasyon krizi ve çip sıkıntısı karşısında Google’ın böyle bir hamle yapması Pixel severleri oldukça mutlu etmişti. Ortaya çıkan Amazon sayfaları, cihazların Avrupa’da da zamlanmayacağını gösteriyor.

Jose Morales Ros tarafından paylaşılan Amazon sayfası; Pixel 7’nin İspanya’da 599 Euro olarak satışa çıkacağını gösteriyor. Morales, bu fiyatların Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta sabit kalacağını belirtti. Avrupa’nın ABD’den daha kötü etkilendiği küresel enerji ve enflasyon krizi; çoğu teknolojik ürünün zamlanmasına neden olmuştu. Playstation 5 konsolu ve iPhone 14 serisi, ABD’den farklı olarak Avrupa’da ciddi anlamda fiyat artışına giden ürünler arasında yerini almıştı. Google’ın Pixel 7 serisinin fiyatını sabit tutması, Avrupa’da Pixel satışlarının artmasına sebep olacaktır. Ayrıca Pixel ürünlerine ulaşmak isteyen ülkemizin vatandaşları; Pixel ürünlerine Avrupa’dan kolayca ulaşabilecektir.

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