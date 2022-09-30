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    Pixel 7’in Avrupa fiyatı ortaya çıktı: Google sevindirecek

    Pixel 6 serisi ile fiyat performans anlamında başarılı bir duruma gelen Google, bu sene de benzer bir çizgide ilerleyecek. Pixel 7’in Avrupa fiyatı, potansiyel müşterileri oldukça mutlu edecek.
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    Pixel 7 fiyatı ile dikkat çekecek
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    Google tarafından Android akıllı telefonlarına yön vermek için hayata geçirilen Pixel serisi, geçtiğimiz yıl ilk kez Google tarafından tasarlanan özel bir çip ile çıkış yapmıştı. Tensor adlı işlemci, Snapdragon ve Apple A amiral gemi işlemcileri kadar performanslı olmasa da Google’ın Pixel 6 serisinde kullandığı fiyat stratejisi, cihazları fiyat performans anlamında oldukça başarılı yaptı. Görünüşe göre önümüzdeki haftalarda çıkış yapması beklenen ikinci nesil Tensor işlemcil Pixel 7 serisi, fiyat performans anlamında yine dikkat çekecek.

    Pixel 7 serisi Avrupa’da da zamlanmayacak

    Geçtiğimiz haftalarda gelen sızıntılar, Pixel 7 serisinin ABD’de fiyat artışına gitmeyeceğini belirtmişti. Küresel enerji krizi, enflasyon krizi ve çip sıkıntısı karşısında Google’ın böyle bir hamle yapması Pixel severleri oldukça mutlu etmişti. Ortaya çıkan Amazon sayfaları, cihazların Avrupa’da da zamlanmayacağını gösteriyor.

    Jose Morales Ros tarafından paylaşılan Amazon sayfası; Pixel 7’nin İspanya’da 599 Euro olarak satışa çıkacağını gösteriyor. Morales, bu fiyatların Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta sabit kalacağını belirtti. Avrupa’nın ABD’den daha kötü etkilendiği küresel enerji ve enflasyon krizi; çoğu teknolojik ürünün zamlanmasına neden olmuştu. Playstation 5 konsolu ve iPhone 14 serisi, ABD’den farklı olarak Avrupa’da ciddi anlamda fiyat artışına giden ürünler arasında yerini almıştı. Google’ın Pixel 7 serisinin fiyatını sabit tutması, Avrupa’da Pixel satışlarının artmasına sebep olacaktır. Ayrıca Pixel ürünlerine ulaşmak isteyen ülkemizin vatandaşları; Pixel ürünlerine Avrupa’dan kolayca ulaşabilecektir.

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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