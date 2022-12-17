iFixit, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yedek parça satışına başladı

Pixel 7’nin yedek parçaları iFixit üzerinden satışa sunuldu
Daha önce birçok firma ile iş birliği yapan iFixit, Google’ın da bu açıdan tercihi olmuş. Kasım ayında Pixel 6a için yedek parça satışına başlayan firma, şimdi de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yedek parça satışına başlıyor. Pixel 7’nin AMOLED paneli 130 dolar, Pixel 7 Pro’nun LTPO AMOLED paneli ise 200 dolar olarak satışa sunulmuş. Her iki cihazın yedek bataryası ise 43 dolar olarak satışa sunulmuş.
iFixit, batarya ve ekran paneli dışında her iki cihaz için de kamera lensleri, ekran yapıştırıcısı, grafit levha ve siyah silikon ped satışa sunmuş durumda. Ayrıca isteyenler, yedek parçalarla beraber tamiri kolaylaştıracak araçları da oldukça makul bir fiyata satın alabiliyor.Kaynakça https://9to5google.com/2022/12/16/pixel-7-repair-parts/ https://www.ifixit.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...