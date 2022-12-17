iFixit, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yedek parça satışına başladı

Tam Boyutta Gör Firmaların uzun yıllar boyunca göz ardı ettiği kişisel tamir hakkı, geçtiğimiz yıl içerisinde önemli gelişmelere tanıklık etti. Gelecek yasalara şimdiden uymak için Apple, Samsung ve Google gibi birçok firma, artık ürünleri için yedek parça satışına başladı. Parça satışı dışında tamir kılavuzları da sunan firmalar, artık birçok kullanıcı için alternatif bir tamir seçeneği başlatmış oldu. Bu firmalardan biri olan ve iFixit ile ortaklaşan Google, şimdi de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yedek parça satışına başladı.

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Pixel 7’nin yedek parçaları iFixit üzerinden satışa sunuldu

Daha önce birçok firma ile iş birliği yapan iFixit, Google’ın da bu açıdan tercihi olmuş. Kasım ayında Pixel 6a için yedek parça satışına başlayan firma, şimdi de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için yedek parça satışına başlıyor. Pixel 7’nin AMOLED paneli 130 dolar, Pixel 7 Pro’nun LTPO AMOLED paneli ise 200 dolar olarak satışa sunulmuş. Her iki cihazın yedek bataryası ise 43 dolar olarak satışa sunulmuş.

iFixit, batarya ve ekran paneli dışında her iki cihaz için de kamera lensleri, ekran yapıştırıcısı, grafit levha ve siyah silikon ped satışa sunmuş durumda. Ayrıca isteyenler, yedek parçalarla beraber tamiri kolaylaştıracak araçları da oldukça makul bir fiyata satın alabiliyor.

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Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun yedek parçaları satışa çıktı