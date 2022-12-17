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    Anlık Bildirim

    Twitter, artık Android 13 ile gelen temalı simgeler özelliğini destekliyor

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen Twitter, kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse Twitter artık temalı simgeleri destekleyecek.
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    Twitter, Android 13 ile gelen temalı simgeleri destekliyor Tam Boyutta Gör
    Android 13 ile birlikte uygulama simgelerinizi temalarınızla özelleştirebilirsiniz. Telefonun kendi uygulamalarında kolaylıkla yapabildiğiniz bu özellik bazı uygulamalar tarafından desteklenmemekteydi. Destekleyen önemli uygulamalar arasında ise Slack, Spotify, Telegram, Mastodon, Reddit gibi uygulamalar yer almaktaydı. Ve artık desteklenen uygulamalar arasında bir yeni ismi daha var.

    Twitter artık temalı simgeleri destekliyor

    Twitter, Android 13 ile gelen temalı simgeleri destekliyor
    Twitter'ın Android uygulamasına gelen 9.68.1 güncellemesi ile artık telefonunuzdaki Twitter simgesi, bu özelliği destekleyen diğer uygulamalarla birlikte duvar kağıdınızın ve sisteminizin renklerine uyacak şekilde değişecek. Chris Banes'in yaptığı Twitter paylaşımı ile onaylanan bu özellik, şimdilik Twitter Blue'yu desteklememekte.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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