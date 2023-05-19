Pixel 7a dayanıklılık testinden geçti: Sonuçlar şaşırtıcı

Pixel 7a dayanıklılık testinden geçti
Paylaşılan videoya baktığımızda, ekranı Gorilla Glass 3 ile korunan Pixel 7a'nın çizilme testlerinden başarılı bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Cihazın ekranında oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Videonun devamında gerçekleştirilen ateş testinde ise Pixel 7a'nın OLED ekranında herhangi bir kalıcı iz bırakmadığı görülüyor.
Videonun en önemli bölümü ise bükülme testleri diyebiliriz. Telefon, her iki taraftan uygulanan bol miktarda baskıya kıyasla sağlamlığını korumayı başarıyor. Buradaki şaşırtıcı nokta ise, cihazın plastik bir gövdeye sahip olması. Daha önceki sonuçları göz önünde tutarak, Pixel 7a'nın abisi Pixel 7 Pro'dan daha iyi bir dayanıklılık sergilediğini söyleyebiliriz.
Hatırlayacağınız üzere Pixel 7a, 6.1 inç 90Hz OLED ekran, 64MP + 13MP arka kamera, Google Tensor G2 ve 4.300mAh pil kapasitesi ile vitrine çıktı. Fiyatı ise 499 dolardan (8 GB/128 GB) başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.