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    Pixel 7a dayanıklılık testinden geçti: Sonuçlar şaşırtıcı

    Google Pixel 7 serisinin bütçe modeli Pixel 7a, ateş, bükülme ve çizilme dahil olmak üzere zorlu dayanıklılık testlerinden geçirildi. Peki sonuçlar nasıl? İşte detaylar
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    Pixel 7a dayanıklılık testinden geçti: Sonuçlar şaşırtıcı Tam Boyutta Gör
    Zorlu dayanıklılık testleri ile tanınan JerryRigEverything’in yeni konuğu Google Pixel 7 serisinin bütçe modeli Pixel 7a oldu. Peki orta sınıf rekabetine dahil olan telefon, çizilme, ateş ve bükülme testlerinde neler sunuyor? Gelin videonun detaylarına hep beraber bakalım. 

    Pixel 7a dayanıklılık testinden geçti

    Paylaşılan videoya baktığımızda, ekranı Gorilla Glass 3 ile korunan Pixel 7a'nın çizilme testlerinden başarılı bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Cihazın ekranında oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Videonun devamında gerçekleştirilen ateş testinde ise Pixel 7a'nın OLED ekranında herhangi bir kalıcı iz bırakmadığı görülüyor. 

    Videonun en önemli bölümü ise bükülme testleri diyebiliriz. Telefon, her iki taraftan uygulanan bol miktarda baskıya kıyasla sağlamlığını korumayı başarıyor. Buradaki şaşırtıcı nokta ise, cihazın plastik bir gövdeye sahip olması. Daha önceki sonuçları göz önünde tutarak, Pixel 7a'nın abisi Pixel 7 Pro'dan daha iyi bir dayanıklılık sergilediğini söyleyebiliriz.

    Hatırlayacağınız üzere Pixel 7a, 6.1 inç 90Hz OLED ekran, 64MP + 13MP arka kamera, Google Tensor G2 ve 4.300mAh pil kapasitesi ile vitrine çıktı. Fiyatı ise 499 dolardan (8 GB/128 GB) başlıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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