Pixel 8 Pro'nun tüm özellikleri açığa çıktı: Tensor G3, Titan ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Pixel 7 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda uzun süredir beklenen Pixel 8 serisinin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtım etkinliğine üç aydan daha kısa bir süre kala, Pixel 8 Pro'nun tüm özellikleri açığa çıktı.

Pixel 8 Pro özellikleri belli oldu

Bildiğiniz üzere Google'ın yeni nesil Pixel 8 ailesi hakkında çok sayıda sızıntı gördük. Ancak yeni liste, Pixel 8 Pro'nun sahip olacağı tüm özelliklere erken bir bakış sunuyor.

Aktarıldığı kadarıyla Pixel 8 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 11 MP çözünürlüğünde ön kamera eşlik edecek. Arka bölümde ise, OIS destekli 50 MP birincil (ISOCELL GN2), 64 MP ultra geniş (IMX787) ve 48 MP telefoto (ISOCELL GM5) olmak üzere üçlü sensör kurulumu bulunacak.

Pixel 8 Pro'nun Tensor G3 platformuna ek olarak özel bir Titan güvenlik yongasına ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Bu noktada cihaza, 4.950mAh boyutlarında pil ve 27W kablolu hızlı şarj desteği eşlik edecek. Kutusundan Android 14 işletim sistemi çıkacak cihazın, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı ve sıcaklık sensörüne sahip olması bekleniyor.

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Bu özelliklerin geçen yılki Pixel 7 Pro'ya yakın olduğunu belirtmekte fayda var. Sızıntı doğrulandığı takdirde yeni nesil Pixel ailesinin ufak yükseltmeler içereceğini söyleyebiliriz.

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