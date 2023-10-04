Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar

Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi
Bilmeyenler için Pixel 7 serisinin halefi olacak Pixel 8 ve 8 Pro, yeni nesil Tensor G3 yonga setinden güç alacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, her iki telefon PBKreviews tarafından Geekbench 6 ve 3DMark Wild Life'ta test edildi. Geekbench 6 sonuçlarına göre Pixel 8, büyük kardeşine kıyasla tek çekirdekli testte yüzde 11 (1.563), çok çekirdekli testte ise (4.159) neredeyse yüzde 7 oranında daha düşük performans gösteriyor. Pixel 8 Pro'nun aldığı skorlar ise sırasıyla 1.760 ve 4.442.
Öyle ki PBKreviews, Pixel 8'in 45 santigrat dereceye ulaştığını ve Pixel 8 Pro'nun ise 46 derece daha sıcak olduğunu belirtiyor. Ancak bunların birer erken test örneği olduğunu unutmamak gerek. Niketim Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkındaki tüm detaylar, önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.