Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, bildiğiniz gibi Pixel 7 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Öyle ki Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinden oluşacak Pixel 8 serisinin, ilerleyen saatlerde düzenlenecek ''Made By Google'' etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Son olarak etkinliğe saatler kala, Pixel 8 ve 8 Pro'nun performans sonuçları sızdırıldı.

Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi

Bilmeyenler için Pixel 7 serisinin halefi olacak Pixel 8 ve 8 Pro, yeni nesil Tensor G3 yonga setinden güç alacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, her iki telefon PBKreviews tarafından Geekbench 6 ve 3DMark Wild Life'ta test edildi. Geekbench 6 sonuçlarına göre Pixel 8, büyük kardeşine kıyasla tek çekirdekli testte yüzde 11 (1.563), çok çekirdekli testte ise (4.159) neredeyse yüzde 7 oranında daha düşük performans gösteriyor. Pixel 8 Pro'nun aldığı skorlar ise sırasıyla 1.760 ve 4.442.

Tam Boyutta Gör Her iki telefonun benzer işlemciye sahip olduğunu düşünürsek bu durum biraz şaşırtıcı. Bu da, Pixel 8'in daha yetersiz bir soğutma tasarımına sahip olduğunu akla getiriyor. 3DMark Wild Life testinde ise, Pixel 8 Pro, temel modelin 8.216 skoruna kıyasla 8.572 puan alıyor. Bunun nedeni ise stabilite ve ısı yönetimi sorunları.

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Öyle ki PBKreviews, Pixel 8'in 45 santigrat dereceye ulaştığını ve Pixel 8 Pro'nun ise 46 derece daha sıcak olduğunu belirtiyor. Ancak bunların birer erken test örneği olduğunu unutmamak gerek. Niketim Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkındaki tüm detaylar, önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi!