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    Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar

    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi. Peki Pixel 7 serisinin halefi olacak cihazlar neler sunuyor? İşte detaylar
    Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi! Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, bildiğiniz gibi Pixel 7 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Öyle ki Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinden oluşacak Pixel 8 serisinin, ilerleyen saatlerde düzenlenecek ''Made By Google'' etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Son olarak etkinliğe saatler kala, Pixel 8 ve 8 Pro'nun performans sonuçları sızdırıldı.

    Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi

    Bilmeyenler için Pixel 7 serisinin halefi olacak Pixel 8 ve 8 Pro, yeni nesil Tensor G3 yonga setinden güç alacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, her iki telefon PBKreviews tarafından Geekbench 6 ve 3DMark Wild Life'ta test edildi. Geekbench 6 sonuçlarına göre Pixel 8, büyük kardeşine kıyasla tek çekirdekli testte yüzde 11 (1.563), çok çekirdekli testte ise (4.159) neredeyse yüzde 7 oranında daha düşük performans gösteriyor. Pixel 8 Pro'nun aldığı skorlar ise sırasıyla 1.760 ve 4.442.

    Pixel 8 ve 8 Pro, tanıtımdan önce test edildi! Tam Boyutta Gör
    Her iki telefonun benzer işlemciye sahip olduğunu düşünürsek bu durum biraz şaşırtıcı. Bu da, Pixel 8'in daha yetersiz bir soğutma tasarımına sahip olduğunu akla getiriyor. 3DMark Wild Life testinde ise, Pixel 8 Pro, temel modelin 8.216 skoruna kıyasla 8.572 puan alıyor. Bunun nedeni ise stabilite ve ısı yönetimi sorunları.

    Öyle ki PBKreviews, Pixel 8'in 45 santigrat dereceye ulaştığını ve Pixel 8 Pro'nun ise 46 derece daha sıcak olduğunu belirtiyor. Ancak bunların birer erken test örneği olduğunu unutmamak gerek. Niketim Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkındaki tüm detaylar, önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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