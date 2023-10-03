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    Pixel 8 ve 8 Pro'ya güç verecek Tensor G3'ün özellikleri belli oldu!

    Pixel 8 ve 8 Pro'ya güç vermesi beklenen Google Tensor G3 yonga setinin özellikleri ortaya çıktı. Peki Google'ın yeni işlemcisi selefine kıyasla neler sunacak? İşte detaylar...
    Pixel 8'e güç verecek Tensor G3'ün özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında Pixel modelleriyle yer edinen Google, önümüzdeki günlerde merakla beklenen Pixel 8 serisini duyuracak. Bu bağlamda Pixel 8 ve 8 Pro hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak her iki telefona güç verecek Tensor G3 yonga seti, Device Info HW ve AIDA64 uygulamalarında görüntülendi. Peki Google'ın yeni işlemcisi neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Tensor G3 özellikleri belli oldu

    Sızdırılan ekran görüntülerine göre Google Tensor G3, bir adet 2,91 GHz Cortex-X3, 4 adet 2,37 GHz Cortex-A715 ve 4 adet 1,7 GHz Cortex-A510 çekirdeği dahil olmak üzere toplam 9 çekirdekli bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Ayrıca Samsung'un 4nm fabrikasyon sürecini temel alan işlemciye, grafik tabanlı yüklerde Mali-G715 GPU eşlik ediyor. 

    Kıyaslamak adına Tensor G2'nin 5nm üretim düğümü, 1 adet Cortex-X1 (2.85GHz), 2 adet Cortex-A78 (2.35GHz) ve 4 adet Cortex-A55 (1.80GHz) yapılandırması ile tanıtıldığını hatırlatalım. Grafik bölümünde ise işlemciye ARM Mali-G710 MP7 eşlik ediyordu.

    Yeni yonga setinin selefi Tensor G2'ye kıyasla neler sunacağını söylemek için henüz erken. Ancak daha düşük ısı üretimi ve gelişmiş güç verimliliğiyle sonuçlanacak FO-WLP paketleme sürecini temel alacağını belirtelim. Ek olarak yeni sızıntı, Pixel 8 Pro'nun 12GB'a kadar RAM ve Goodix ekran üstü parmak izi tarayıcıya sahip olacağını doğrulamış durumda.

    Pixel 8 Pro beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Pixel 8 Pro, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında Super Actua Display panele sahip olacak. Ayrıca bu panelin 2.400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Cihazın arka bölümünde ise 50 MP ana kameranın yanı sıra 5x optik yakınlaştırmalı 48 MP telefoto ve yeni 48 MP ultra geniş kamera sensörler bulunacak.

    Pixel 8 Pro, kuvvetle muhtemel kutusundan 4.950mAh boyutlarında pil ve 27W kablolu hızlı şarj desteği ile çıkacak. Ayrıca Android 14 işletim sistemi ile tanıtılacak cihazın, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı, sıcaklık sensörü ve 899 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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