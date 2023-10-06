Google Pixel 8 serisi performansta hayal kıyıklığı yaratıyor

Tam Boyutta Gör Google'ın uzun süredir beklenen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri nihayet çıkışını yaptı. Bazı şanslı kullanıcılar ise şimdiden bu cihazlara sahip olmuş durumda. Telefonları elde edenler tarafından yapılan ilk sentetik performans testleriyle birlikte Tensor G3 yongasının performans detayları da ortaya çıkmış oldu. Ne yazık ki sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor ve yeni Tensor G3 yongasının ham performans açısından rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Tensor G3 rakiplerinin gerisinde kalıyor

Tensor G3, Samsung'un 4LPP (4 nm, Low Power Plus) teknolojisiyle üretiliyor ve 1x Cortex-X3 (3.00 GHz), 4x Cortex-A715 (2.45 GHz) ve 4x Cortex-A510 (2.15 GHz) içeren 9 çekirdekli bir CPU yapılanmasına dayanıyor.

Bu tek nona-core (9 çekirdek) mimariye kıyasla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasında ise sekiz çekirdekli bir yapı bizleri karşılamıştı: 1x Cortex-X3 (3,2 GHz), 2x Cortex-A715 (2,8 GHz), 2x Cortex-A710 (2,8 GHz) ve 3x Cortex-A510 (2,00 GHz)

Tam Boyutta Gör Ancak fazladan bir çekirdeğe sahip olmasına rağmen Tensor G3, Snapdragon 8 Gen 2 kadar iyi performans sergilemiyor. Aslında, performansı Snapdragon 8 Gen 2'den ziyade geçen yıl piyasada gördüğümüz Snapdragon 8+ Gen 1'e daha yakın gibi görünüyor. Geekbench 6'da Tensor G3 tek çekirdek testinde 1.760 ve çok çekirdek testinde 4.442 puan almıştı. Bu, sırasıyla 1.976 ve 5.149 ortalama puana sahip olan Snapdragon 8 Gen 2'den önemli ölçüde daha düşük bir puan.

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Tam Boyutta Gör Aynı şekilde, 3D Mark Wild Life Stress testinde, Pixel 8 en iyi döngü puanı olan 8.216 ve en düşük döngü puanı olan 4.316'yı elde etti. Pixel 8 Pro ise aynı testte 8.572 en iyi döngü skoru ve 5.029 en düşük döngü skoru elde etti. Sonuçlarda dikkat çeken detay ise düşük kararlılık yüzdeleri: Bunlar sırasıyla yüzde 52,5 ve yüzde 58,7 seviyesinde. Öte yandan sırasıyla yüzde 78,9 ve yüzde 69 kararlılık sonuçları veren iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) ve Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2) ile karşılaştırıldığında bunlar hoş sonuçlar değil.

Tüm bunlara ek olarak Google, Tensor G3'ün tanıtımında da performans tarafına çok fazla değinmedi. Firma daha çok Tensor G3'ün yapay zeka ve yazılımsal alandaki dopingine odaklandı. Bu alanlarda da Pixel 8'lerin çok iddialı olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak iş saf güce gelince rakipler hayli önde.

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Google Pixel 8 serisi performansta hayal kıyıklığı yaratıyor