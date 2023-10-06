Google Pixel 8 serisi performansta hayal kıyıklığı yaratıyor

Tensor G3, Samsung'un 4LPP (4 nm, Low Power Plus) teknolojisiyle üretiliyor ve 1x Cortex-X3 (3.00 GHz), 4x Cortex-A715 (2.45 GHz) ve 4x Cortex-A510 (2.15 GHz) içeren 9 çekirdekli bir CPU yapılanmasına dayanıyor.
Bu tek nona-core (9 çekirdek) mimariye kıyasla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yongasında ise sekiz çekirdekli bir yapı bizleri karşılamıştı: 1x Cortex-X3 (3,2 GHz), 2x Cortex-A715 (2,8 GHz), 2x Cortex-A710 (2,8 GHz) ve 3x Cortex-A510 (2,00 GHz)
Tüm bunlara ek olarak Google, Tensor G3'ün tanıtımında da performans tarafına çok fazla değinmedi. Firma daha çok Tensor G3'ün yapay zeka ve yazılımsal alandaki dopingine odaklandı. Bu alanlarda da Pixel 8'lerin çok iddialı olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak iş saf güce gelince rakipler hayli önde.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.