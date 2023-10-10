Tam Boyutta Gör Kısa süre önce amiral gemisi telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu duyuran Google, ailede üçüncü bir modele daha yer vermeyi planlıyor. Bu bağlamda uzun süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Pixel 8a, artık netleşmeye başladı. Son olarak akıllı telefonun tasarımını gösteren yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı.

Pixel 8a için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

Görüntülere göre Pixel 8a, Pixel 8 ve 8 Pro ile önemli benzerliklere sahip. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde tasarım dili,

​​​​​yuvarlatılmış köşelere kadar temel modelleri andırıyor. Ancak cihazın ön yüzünde daha belirgin bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Arka bölümde ise kenarlara kadar uzanan kamera adasını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Pixel 8a, selefi Pixel 7a'ya (152 x 72,9 x 9 mm) kıyasla 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutlarında olacak. Dolasıyla büyük bir değişim söz konusu değil. Ayrıca bu boyutlar, cihazın 6,1 inç ekrana sahip olacağını da doğruluyor. Bunun haricinde cihazın sağ bölümünde güç ve ses tuşları. alt bölümde ise stereo hoparlörler ve Type C girişi konumlandırımış:

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Ağustos ayında sızdırılan kıyaslama sonuçlarına göre Pixle 8a, gücünü Google Tensor G3 platformundan alacak. Bu işlemcinin halihazırda Pixel 8 ve 8 Pro'da kullanıldığını hatırlatalım. Kutusundan 8GB RAM ve Android 14 ile çıkacak telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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Pixel 8a için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı!