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    Pixel 8a için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Google Pixel 8 serisinin bütçe modeli Pixel 8a için geri sayım başladı. Bugün cihazın tasarımını gösteren yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. İşte detaylar...
    Pixel 8a için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce amiral gemisi telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu duyuran Google, ailede üçüncü bir modele daha yer vermeyi planlıyor. Bu bağlamda uzun süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Pixel 8a, artık netleşmeye başladı. Son olarak akıllı telefonun tasarımını gösteren yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı.

    Pixel 8a için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Görüntülere göre Pixel 8a, Pixel 8 ve 8 Pro ile önemli benzerliklere sahip. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde tasarım dili,
    ​​​​​yuvarlatılmış köşelere kadar temel modelleri andırıyor. Ancak cihazın ön yüzünde daha belirgin bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Arka bölümde ise kenarlara kadar uzanan kamera adasını görüyoruz. 

    Pixel 8a için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Pixel 8a, selefi Pixel 7a'ya (152 x 72,9 x 9 mm) kıyasla 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutlarında olacak. Dolasıyla büyük bir değişim söz konusu değil. Ayrıca bu boyutlar, cihazın 6,1 inç ekrana sahip olacağını da doğruluyor. Bunun haricinde cihazın sağ bölümünde güç ve ses tuşları. alt bölümde ise stereo hoparlörler ve Type C girişi konumlandırımış:

    Ağustos ayında sızdırılan kıyaslama sonuçlarına göre Pixle 8a, gücünü Google Tensor G3 platformundan alacak. Bu işlemcinin halihazırda Pixel 8 ve 8 Pro'da kullanıldığını hatırlatalım. Kutusundan 8GB RAM ve Android 14 ile çıkacak telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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