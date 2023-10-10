Pixel 8a için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
Görüntülere göre Pixel 8a, Pixel 8 ve 8 Pro ile önemli benzerliklere sahip. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde tasarım dili,
yuvarlatılmış köşelere kadar temel modelleri andırıyor. Ancak cihazın ön yüzünde daha belirgin bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Arka bölümde ise kenarlara kadar uzanan kamera adasını görüyoruz.
Ağustos ayında sızdırılan kıyaslama sonuçlarına göre Pixle 8a, gücünü Google Tensor G3 platformundan alacak. Bu işlemcinin halihazırda Pixel 8 ve 8 Pro'da kullanıldığını hatırlatalım. Kutusundan 8GB RAM ve Android 14 ile çıkacak telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.