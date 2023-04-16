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    Google Pixel Tablet fiziksel bir gizlilik tuşuna sahip olabilir

    Geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan Pixel Tablet, yakında tüm detayları ile ortaya çıkacak. Ortaya çıkan yeni görseller, cihazın beklenmedik bir özelliğe sahip olabileceğini gösteriyor.
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    Pixel Tabletin yeni görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2022 I/O Geliştirici Konferansı’nda duyurusu yapılan ve Ekim 2022’de yeni bilgileri paylaşılan Pixel Tablet, hala resmi olarak tanıtılmadı ve satışa çıkmadı. Yakın zamanda tüm detayları ile tanıtılması beklenen Pixel Tablet, beklenmedik bir özelliğe sahip olabilir.

    Fiziksel bir tuşla mikrofonu kapatabileceksiniz

    SnoopyTech tarafından yayınlanan yeni Pixel Tablet görselleri, cihazda daha önce görülmemiş bir fiziksel tuşa yer veriyor. Tabletin aynı zamanda akıllı ev istasyonu olarak kullanılacak olması bu tuşun gizlilik için olabileceğine işaret ediyor. Muhtemelen bu tuş, Nest Hub cihazlarındaki tuş gibi direkt olarak mikrofon erişimini engellemeye yarayacaktır.

    2022 sonunda ortaya çıkan görseller bu tuşu içermediği için Google’ın bu tuşu eklemeye yeni karar verdiği düşünülüyor. Güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne sahip olması beklenen Pixel Tablet yıl bitmeden tanıtılacaktır.

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