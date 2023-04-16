Google Pixel Tablet fiziksel bir gizlilik tuşuna sahip olabilir

Fiziksel bir tuşla mikrofonu kapatabileceksiniz
SnoopyTech tarafından yayınlanan yeni Pixel Tablet görselleri, cihazda daha önce görülmemiş bir fiziksel tuşa yer veriyor. Tabletin aynı zamanda akıllı ev istasyonu olarak kullanılacak olması bu tuşun gizlilik için olabileceğine işaret ediyor. Muhtemelen bu tuş, Nest Hub cihazlarındaki tuş gibi direkt olarak mikrofon erişimini engellemeye yarayacaktır.
2022 sonunda ortaya çıkan görseller bu tuşu içermediği için Google’ın bu tuşu eklemeye yeni karar verdiği düşünülüyor. Güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne sahip olması beklenen Pixel Tablet yıl bitmeden tanıtılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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