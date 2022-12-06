Pixel kullanıcıları için sevindiren haber: Güncellemeler hızlanacak

Tam Boyutta Gör Pixel serisi akıllı telefonlar ile pazarda başarılı işlere imza atan Google, cihaz sahiplerini sevindirecek yeni bir özelliği yakında kullanıma sunacak. Yazılım devi, Pixel cihazlara sunulan OTA (Over the Air) güncellemeleri için yükleme sürelerini önemli ölçüde kısaltacak.

Pixel serisi telefonlar daha hızlı güncellenecek

Bildirilenlere göre Google, bir sıkıştırma mekanizmasıyla OTA güncellemelerinin yükleme sürelerini hızlandırmak için çalışıyor. Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) için paylaşılan bu değişikliği Pixel 6 Pro'da test eden Android Police ve Mishall Rahman, 2,2 GB’lık bir OTA güncellemesini yüklemek için gereken sürenin, yüzde 43 oranında azaldığını ve yalnızca 10 dakika sürdüğünü keşfetti.

Ayrıca yeni değişiklik 376MB boyutlarında küçük bir güncellemenin yükleme süresini de 22 dakikadan 16 dakikaya düşürüyor. Bu da yüzde 27’lik bir azalmaya işaret ediyor diyebiliriz.

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Google, Android için Kesintisiz Güncellemeleri ilk olarak 2016 yılında Android 7.0 Nougat ile kullanıma sunmuştu. Bu özellik OTA güncellemelerinin cihazın etkin olmayan bir bölümünde yüklenmesini sağlarken, güncelleme sırasında cihaz kullanımına fırsat tanıdı. Yeni değişiklikte ise etkin olmayan bölüm, etkin bölümle değiştiği için kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarını gerektirecek.

Ayrıca Google, Android 13'teki sanal A/B bölümlerinde, anlık görüntü boyutunda yüzde 15 ve birleştirme sürelerini yüzde 40'a kadar azaltan çeşitli iyileştirmeler yaptı. Süreçte yapılan bu iyileştirmeler, OTA kurulumunu daha da hızlandırmayı hedefliyor.

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