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    Pixel kullanıcıları için sevindiren haber: Güncellemeler hızlanacak

    Google, Pixel serisi akıllı telefonlar için OTA (Over the Air) güncellemelerini hızlandırmayı planlıyor. Yeni değişiklik yükleme sürelerinde yüzde 40'a kadar artış sunacak.
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    Pixel telefonlar için sevindiren haber: Güncellemeler hızlanacak! Tam Boyutta Gör
    Pixel serisi akıllı telefonlar ile pazarda başarılı işlere imza atan Google, cihaz sahiplerini sevindirecek yeni bir özelliği yakında kullanıma sunacak. Yazılım devi, Pixel cihazlara sunulan OTA (Over the Air) güncellemeleri için yükleme sürelerini önemli ölçüde kısaltacak. 

    Pixel serisi telefonlar daha hızlı güncellenecek

    Bildirilenlere göre Google, bir sıkıştırma mekanizmasıyla OTA güncellemelerinin yükleme sürelerini hızlandırmak için çalışıyor. Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) için paylaşılan bu değişikliği Pixel 6 Pro'da test eden Android Police ve Mishall Rahman, 2,2 GB’lık bir OTA güncellemesini yüklemek için gereken sürenin, yüzde 43 oranında azaldığını ve yalnızca 10 dakika sürdüğünü keşfetti.

    Ayrıca yeni değişiklik 376MB boyutlarında küçük bir güncellemenin yükleme süresini de 22 dakikadan 16 dakikaya düşürüyor. Bu da yüzde 27’lik bir azalmaya işaret ediyor diyebiliriz.

    Google, Android için Kesintisiz Güncellemeleri ilk olarak 2016 yılında Android 7.0 Nougat ile kullanıma sunmuştu. Bu özellik OTA güncellemelerinin cihazın etkin olmayan bir bölümünde yüklenmesini sağlarken, güncelleme sırasında cihaz kullanımına fırsat tanıdı. Yeni değişiklikte ise etkin olmayan bölüm, etkin bölümle değiştiği için kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarını gerektirecek.

    Ayrıca Google, Android 13'teki sanal A/B bölümlerinde, anlık görüntü boyutunda yüzde 15 ve birleştirme sürelerini yüzde 40'a kadar azaltan çeşitli iyileştirmeler yaptı. Süreçte yapılan bu iyileştirmeler, OTA kurulumunu daha da hızlandırmayı hedefliyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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