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    Anlık Bildirim

    Google Play Store’a iki yeni özellik geliyor: Depolama sorununu çözecek

    Google Play Store, yakında kullanıcıları sevindirecek iki yeni özelliğe kavuşacak. Yaklaşan yeniliklerden biri düşük depolama alanına sahip cihazlar için yeni bir çözüm getiriyor.
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    Google Play Store’a sevindiren iki yeni özellik geliyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Play Store için çoklu cihaz özelliğini kullanıma sunan ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosistemine yeni özellikler kazandırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bugün 9To5Google, Google Play Store'a eklenecek iki yeni özelliği gün yüzüne çıkardı.

    Google Play Store'a eklenecek iki yeni özellik belli oldu

    Bildirilenlere göre yeni özelliklerden ilki, Google Play Store'dan indirilen uygulamaların takibini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık indirme ilerlemesini kaydırılabilir bir baloncuk üzerinden kontrol edebilecekler. Bu sayede uygulamanın yüklenip yüklenmediğini görmek için bildirimlere gitme zahmeti de ortadan kalkacak diyebiliriz.

    Google Play Store'a eklenecek ikinci yenilik ise, Android uygulamalarını arşivleyebilme özelliği. Bu özellik silmek istenen uygulamaların arşivlenmesine veGoogle Play Store’dantekrar geri yüklenmesine fırsat tanıyacak.

    Google Play Store’a sevindiren iki yeni özellik geliyor! Tam Boyutta Gör
    Arşivlenen uygulamalara ise Play Store'da yer alan ''geri yükle'' seçeneğinden kolay bir şekilde ulaşılabilecek. Google, kullanıcıların uygulama hesabı da dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin eksiksiz bir şekilde geri yükleneceğini söylüyor.
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