Google Play Store’a iki yeni özellik geliyor: Depolama sorununu çözecek

Google Play Store'a eklenecek iki yeni özellik belli oldu
Bildirilenlere göre yeni özelliklerden ilki, Google Play Store'dan indirilen uygulamaların takibini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık indirme ilerlemesini kaydırılabilir bir baloncuk üzerinden kontrol edebilecekler. Bu sayede uygulamanın yüklenip yüklenmediğini görmek için bildirimlere gitme zahmeti de ortadan kalkacak diyebiliriz.
Google Play Store'a eklenecek ikinci yenilik ise, Android uygulamalarını arşivleyebilme özelliği. Bu özellik silmek istenen uygulamaların arşivlenmesine veGoogle Play Store’dantekrar geri yüklenmesine fırsat tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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