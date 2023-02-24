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    Anlık Bildirim

    Samsung piyasaya yeni giren Galaxy S23 Plus’ın fiyatında büyük indirime gitti

    Bu ayın başında tanıtılan Galaxy S23 serisi ilk raporlara göre güzel geri bildirimler ile karşılaştı. Ancak buna rağmen Samsung, Galaxy S23+’ın fiyatında büyük bir indirim yapmış durumda.
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    Piyasaya yeni giren Samsung Galaxy S23 Plus için indirim zamanı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni Galaxy S23 serisi tanıtılalı daha bir ay bile olmadı. Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra geçen hafta satışa çıktı ve Samsung şimdiden en yeni telefonlarında indirimler sunmaya başladı. Güney Koreli firma kısa bir süre önce Galaxy S23+ fiyatını düşürdü.

    Galaxy S23 Plus için indirim zamanı

    Şimdilik indirim sadece ABD’de ve siyah renkli model nezdinde görünüyor. Samsung, bu pazarda Galaxy S23+’ın 256 GB versiyonunun fiyatını 1000 dolardan 860 dolara indirmiş durumda. Dolayısıyla 140 dolarlık büyük bir indirim söz konusu. Öte yandan diğer renk seçenekleri orijinal fiyattan alıcı bulmaya devam ediyor.

    Amazon’da 860 dolara sunulan Galaxy S23+, indirimden birkaç saat sonra stok dışı kaldı. Bu da ABD’lilerin fiyat biraz düştüğünde telefona yoğun bir ilgi gösterdiklerini sergiliyor. Bununla birlikte bir başka açıdan bakarsak, Galaxy S23+’ın orijinal fiyatı kullanıcılar nezdinde yüksek bulunuyor. Galaxy S23 ve Galaxy S23 Ultra daha iyi satış rakamlarına sahipken Plus modelinin arada kaldığı bilinen bir gerçek. Benzer bir sorunu iPhone 14 Plus modelinde de görmüştük.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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