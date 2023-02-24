Samsung piyasaya yeni giren Galaxy S23 Plus’ın fiyatında büyük indirime gitti

Galaxy S23 Plus için indirim zamanı
Şimdilik indirim sadece ABD’de ve siyah renkli model nezdinde görünüyor. Samsung, bu pazarda Galaxy S23+’ın 256 GB versiyonunun fiyatını 1000 dolardan 860 dolara indirmiş durumda. Dolayısıyla 140 dolarlık büyük bir indirim söz konusu. Öte yandan diğer renk seçenekleri orijinal fiyattan alıcı bulmaya devam ediyor.
Amazon’da 860 dolara sunulan Galaxy S23+, indirimden birkaç saat sonra stok dışı kaldı. Bu da ABD’lilerin fiyat biraz düştüğünde telefona yoğun bir ilgi gösterdiklerini sergiliyor. Bununla birlikte bir başka açıdan bakarsak, Galaxy S23+’ın orijinal fiyatı kullanıcılar nezdinde yüksek bulunuyor. Galaxy S23 ve Galaxy S23 Ultra daha iyi satış rakamlarına sahipken Plus modelinin arada kaldığı bilinen bir gerçek. Benzer bir sorunu iPhone 14 Plus modelinde de görmüştük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.