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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Playstation 4 satışları 110 milyonu geçti, oyun satışları düşüşte!

    Sony’nin güncel oyun konsoluna dair yeni veriler açıklandı. Genelde düşüş hakimiyeti var.
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    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Playstation 4 satışları 110 milyonu geçti, oyun satışları düşüşte!
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    Konsol oyuncularının yeni nesil konsoları beklediği şu günlerde PlayStation 4 satışları listede yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyor.

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    110.4 milyon PlayStation 4

    Son finansal analızini paylaşan Sony’nin raporuna göre yılın ilk çeyreği itibariyle 110.4 milyon PlayStation 4 satılmış. Bu rakam PS4’ü, Game Boy ve Game Boy Color’a oldukça yaklaştırıyor. İlk çeyrekte 1.5 milyon satış yapan Sony, geçen yıl aynı dönemde 2.6 milyon adeti görmüştü.

    2019 için 77 milyar dolar kazanç açıklayan Sony’nin  geliri bir önceki yıla göre 3.8 milyar dolar düşüş yaşamış. Bunda oyun tarafının sorumlu olduğu düşünülüyor. Zira Game&Network Services kolu gelirinde %14 düşüş yaşamış. Ayrıca Sony tabloda, konsol satışlarındaki azalma, karşılaştığı döviz kurları ve oyun tarafının etkili olduğunu düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi"

    Buna karşın pandemiye rağmen donanım satışlarının iyi olarak değerlendiren firmanın PlayStation Plus gelirleri de artışta. The Last of us Part II ve Ghost of Tsushima’nın geliştirilmesinde bir aksama beklemeyen Sony PS5 konusunda bu yılın tatil döneminde satışa çıkarma planında kararlılığını sürdürüyor.



    https://www.engadget.com/sony-playstation-4-sales-pass-110-million-084502535.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamza5806 1 gün
    Su oyun fiyatlari 30 dolara inse gelismekte olan ülkeler için ne güzel olurdu



    Her şeyi Amerikan pazarına göre ayarlamaktan bikmadilar
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün
    Hesaplayan adamları konuya bekliyorum şahsen



    Ortalama 30 dolar desek...
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