Playstation 4 satışları 110 milyonu geçti, oyun satışları düşüşte!

Tam Boyutta Gör

Konsol oyuncularının yeni nesil konsoları beklediği şu günlerde PlayStation 4 satışları listede yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

Sony, Playstation 4’leri çökerten mesaj sorunu için çözüm önerisinde bulundu

110.4 milyon PlayStation 4

Son finansal analızini paylaşan Sony’nin raporuna göre yılın ilk çeyreği itibariyle 110.4 milyon PlayStation 4 satılmış. Bu rakam PS4’ü, Game Boy ve Game Boy Color’a oldukça yaklaştırıyor. İlk çeyrekte 1.5 milyon satış yapan Sony, geçen yıl aynı dönemde 2.6 milyon adeti görmüştü.

2019 için 77 milyar dolar kazanç açıklayan Sony’nin geliri bir önceki yıla göre 3.8 milyar dolar düşüş yaşamış. Bunda oyun tarafının sorumlu olduğu düşünülüyor. Zira Game&Network Services kolu gelirinde %14 düşüş yaşamış. Ayrıca Sony tabloda, konsol satışlarındaki azalma, karşılaştığı döviz kurları ve oyun tarafının etkili olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi"

Buna karşın pandemiye rağmen donanım satışlarının iyi olarak değerlendiren firmanın PlayStation Plus gelirleri de artışta. The Last of us Part II ve Ghost of Tsushima’nın geliştirilmesinde bir aksama beklemeyen Sony PS5 konusunda bu yılın tatil döneminde satışa çıkarma planında kararlılığını sürdürüyor.

https://www.engadget.com/sony-playstation-4-sales-pass-110-million-084502535.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.