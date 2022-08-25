Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ekran kartlarına Pakistan’da ilginç vergilendirme

    Pakistan gümrükleri ülkeye sokulan ekran kartlarının vergilendirilmesi için yeni bir değer tablosu hazırladı ancak grafik belleği baz alınınca işler ilginç bir hale geldi. 
    2

    Ekran kartı
    Tam Boyutta Gör

    Ülke ekonomisinin sıkıntıda olduğu Pakistan’da haliyle teknolojik ürünlere erişim de oldukça pahalı. Yüzde 36 seviyesine varan vergilerin yanında maliyetler de eklenince fiyatlar zirveye çıkıyor. Örneğin MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3x ekran kartının fiyatı 1800$ seviyesine kadar çıkıyor.

    Pakistan’da ekran kartlarına katı vergilendirme

    Hal böyle olunca ülkedeki oyuncular bir tanıdıkları vasıtasıyla ya da satın alarak yurt dışından biraz daha uyguna ekran kartı temin etmeye çalışıyordu. Pakistan hükümeti bunu daha fazla es geçemedi ve yurt dışından getirilen ekran kartları için yeni bir fiyatlandırma tablosu hazırladı.

    Pakistan yetkilileri grafik belleğine dayalı bir tablo hazırlamış. 4GB ekran kartları 65$ olarak değerlendirilirken 24GB ekran kartları ise 540$ olarak değerlendiriliyor. Yani model ne olursa olsun grafik belleği yüksek bir ekran kartı pahalı olarak görülüyor. Yani Radeon RX 6800XT 16GB ekran kartı GeForce RTX 3080 10GB ekran kartına göre daha değerli. Ya da farklı durumlarda tam tersi olabiliyor.

    Gümrük görevlileri ekran kartlarının fiyatını Pakistan rupeesine çevirdikten sonra yüzde 36 vergi uygulayacak. Yine görevlilerin model özelliklerini tam olarak raporlamaları da istenmiş.  Oyuncu toplulukları yeni yönetmeliğin insanları düşük bellekli kart almaya yönlendireceğini ve performansın da haliyle düşük olacağını ifade ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alkolog +274 Periah +208 Kyuzo940 +184 TheCaliph_ +154 emrekaradag +111 veterangamer +102 abdullaz61 +99 zayim334 +87 Dexter Morgan +83 KayhanKaan +80
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (4 Üye, 41 Misafir) 14 Masaüstü 31 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1571 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, amd ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,2b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız