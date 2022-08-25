Ekran kartlarına Pakistan’da ilginç vergilendirme

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Ülke ekonomisinin sıkıntıda olduğu Pakistan’da haliyle teknolojik ürünlere erişim de oldukça pahalı. Yüzde 36 seviyesine varan vergilerin yanında maliyetler de eklenince fiyatlar zirveye çıkıyor. Örneğin MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3x ekran kartının fiyatı 1800$ seviyesine kadar çıkıyor.

Pakistan’da ekran kartlarına katı vergilendirme

Hal böyle olunca ülkedeki oyuncular bir tanıdıkları vasıtasıyla ya da satın alarak yurt dışından biraz daha uyguna ekran kartı temin etmeye çalışıyordu. Pakistan hükümeti bunu daha fazla es geçemedi ve yurt dışından getirilen ekran kartları için yeni bir fiyatlandırma tablosu hazırladı.

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Pakistan yetkilileri grafik belleğine dayalı bir tablo hazırlamış. 4GB ekran kartları 65$ olarak değerlendirilirken 24GB ekran kartları ise 540$ olarak değerlendiriliyor. Yani model ne olursa olsun grafik belleği yüksek bir ekran kartı pahalı olarak görülüyor. Yani Radeon RX 6800XT 16GB ekran kartı GeForce RTX 3080 10GB ekran kartına göre daha değerli. Ya da farklı durumlarda tam tersi olabiliyor.

Gümrük görevlileri ekran kartlarının fiyatını Pakistan rupeesine çevirdikten sonra yüzde 36 vergi uygulayacak. Yine görevlilerin model özelliklerini tam olarak raporlamaları da istenmiş. Oyuncu toplulukları yeni yönetmeliğin insanları düşük bellekli kart almaya yönlendireceğini ve performansın da haliyle düşük olacağını ifade ediyor.

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