Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi ortaya çıktı

Nintendo Switch 2, 28 Mart’ta satışa sunulabilir
Son haftalarda ortaya çıkan iddialar, yeni Nintendo konsolunun Switch 2 olarak adlandırılacağını ortaya çıkardı ve bu süreçte, cihazın görüntüleri de internette dolaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir iddia ise cihazın 8 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını belirtmişti. Şimdi de İtalyan kaynaklı bir web sitesi, Switch 2’nin satışa sunulacağı tarihi ortaya çıkardı.
İtalyan web sitesi UAGNA, Nintendo Switch 2 için üretilen birinci ve üçüncü parti aksesuarların 28 Mart’ta satışa sunulacağını belirtti. Bu da Switch 2 konsolunun da aynı tarihte satışa sunulacağına işaret ediyor. NVIDIA tabanlı yeni bir yonga setine yer vermesi beklenen konsol, DLSS ve ışın izleme teknolojilerini de destekleyecek Cihazın Xbox Series S'e benzer bir performans sunacağı da gelen bilgiler arasında. Nintendo konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak Switch 2’nin önümüzdeki aylarda satışa sunulması oldukça muhtemel gözüküyor.
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