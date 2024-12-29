Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi ortaya çıktı

    Oyun dünyasının merakla beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2, sızıntılara ve tartışmalara konu olmaya devam ediyor. İtalya’da bir web sitesi, konsolun çıkış tarihini ortaya çıkardı.
    Orijinal Nintendo Switch Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en başarılı konsollarından olan Nintendo Switch, eski donanımı ve performans problemleri nedeniyle yavaş yavaş geri plana atılmaya başlandı. Bu doğrultuda yeni bir konsol geliştiren Nintendo’nun bu konsolu önümüzdeki yıl tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki yeni Nintendo konsolu ne zaman satışa çıkacak?

    Nintendo Switch 2, 28 Mart’ta satışa sunulabilir

    Son haftalarda ortaya çıkan iddialar, yeni Nintendo konsolunun Switch 2 olarak adlandırılacağını ortaya çıkardı ve bu süreçte, cihazın görüntüleri de internette dolaşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir iddia ise cihazın 8 Ocak’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını belirtmişti. Şimdi de İtalyan kaynaklı bir web sitesi, Switch 2’nin satışa sunulacağı tarihi ortaya çıkardı. 

    İtalyan web sitesi UAGNA, Nintendo Switch 2 için üretilen birinci ve üçüncü parti aksesuarların 28 Mart’ta satışa sunulacağını belirtti. Bu da Switch 2 konsolunun da aynı tarihte satışa sunulacağına işaret ediyor. NVIDIA tabanlı yeni bir yonga setine yer vermesi beklenen konsol, DLSS ve ışın izleme teknolojilerini de destekleyecek Cihazın Xbox Series S'e benzer bir performans sunacağı da gelen bilgiler arasında.  Nintendo konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak Switch 2’nin önümüzdeki aylarda satışa sunulması oldukça muhtemel gözüküyor.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kramp sonrası geçmeyen ağrı duşakabin altına mermer şart mi kloroform far temizleme uçakta sırt çantası tartılır mı bergüzar türküsünün hikayesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız