PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü

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Geçtiğimiz hafta Sony Interactive Entertainment'ın PlayStation oyun konsolu için kartuş patenti aldığını öğrenmiştik. Ardından bunun aslında bir oyun kartuşu değil, PlayStation 5 için tasarlanmış SSD depolama kartuşu olduğu bilgisi geldi.

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Patent görsellerinden kartuşun üç boyutlu modellerini oluşturan Lestsgodigital, olayın gerçek yüzünü açıklığa kavuşturdu. Evet karşımızda bir kartuşu duruyor ancak PlayStation 5 için değil Japonya'da üretilen Sony TOIO çocuk oyun sistemi için tasarlanan bir oyun kartuşu.

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Televizyona bağlanmıyor

Sony TOIO'yu TV'ye bağlanmayan bir oyun sistemi olarak tanımlayabiliriz. Çocukların oynadığı ve etkileşim kurduğu küçük robotları kontrol etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda direksiyon simidi gibi ek aksesuarları da var.

Kitlesel fonlama sayesinde piyasaya sürülen Sony TOIO'nun ilk versiyonunda kartuş takacak yer yoktu. Çok daha fazla özellik kazanan ikinci versiyonda bir kartuş yuvası da mevcut. Sony TOIO'nun ilk versiyonunu satın alanlar hiçbir ek ücret ödemeden cihazlarını gelişmiş versiyonla değiştirme şansına sahip olacaklar.

https://nl.letsgodigital.org/spelcomputers-games/sony-cartridge-ps5-console