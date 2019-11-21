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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü

    Kısa süre önce Sony'nin PlayStation 5 için SSD depolama kartuşu tasarlandığına dair haberler çıkmıştı. Lestsgodigital olayın iç yüzünü açıklığa kavuşturarak kartuş bilmecesini çözdü.
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    PlayStation 5 için gündeme gelen
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    Geçtiğimiz hafta Sony Interactive Entertainment'ın PlayStation oyun konsolu için kartuş patenti aldığını öğrenmiştik. Ardından bunun aslında bir oyun kartuşu değil, PlayStation 5 için tasarlanmış SSD depolama kartuşu olduğu bilgisi geldi.

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    Patent görsellerinden kartuşun üç boyutlu modellerini oluşturan Lestsgodigital, olayın gerçek yüzünü açıklığa kavuşturdu. Evet karşımızda bir kartuşu duruyor ancak PlayStation 5 için değil Japonya'da üretilen Sony TOIO çocuk oyun sistemi için tasarlanan bir oyun kartuşu.

    PlayStation 5 için gündeme gelen
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    Televizyona bağlanmıyor

    Sony TOIO'yu TV'ye bağlanmayan bir oyun sistemi olarak tanımlayabiliriz. Çocukların oynadığı ve etkileşim kurduğu küçük robotları kontrol etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda direksiyon simidi gibi ek aksesuarları da var.

    Kitlesel fonlama sayesinde piyasaya sürülen Sony TOIO'nun ilk versiyonunda kartuş takacak yer yoktu. Çok daha fazla özellik kazanan ikinci versiyonda bir kartuş yuvası da mevcut. Sony TOIO'nun ilk versiyonunu satın alanlar hiçbir ek ücret ödemeden cihazlarını gelişmiş versiyonla değiştirme şansına sahip olacaklar.



    https://nl.letsgodigital.org/spelcomputers-games/sony-cartridge-ps5-console Yorum Yaz
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    grupima 18 sa. en beğenilen 1ses1
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    Oooooo rahatladık.
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    1ses1 23 sa.
    Evet. sadece sony e özel ssd leri göreceğiz yine aynı vitaya özel sd kartlar gibi. Sony bu huyundan vazgeçmiyor.
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    grupima 18 sa. 1ses1
    Haberi okumadınız değil mi?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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