PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL

PlayStation 5'in çıkışına kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan PlayStation 5 Türkiye fiyatından sonra şimdi de konsolun kontrolcüsü DualSense'in fiyatı açıklandı.
Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor"
OverGame üzerinden ön siparişe açılan DualSense'in Türkiye fiyatı 1099 TL yurt dışı fiyatı ise 69,99 Euro. Ayrıca diğer ekipmanlardan bazılarının da fiyatı açıklandı. HD Kamera 949 TL, yurt dışı fiyatı 59,99 Euro. Kumanda ise 479 TL, yurt dışı fiyatı da 29,99 Euro.
PlayStation 5'in kendisi ise 8299 TL. Dijital versiyonu 2021'de Türkiye'ye gelecek ancak Türkiye fiyatı henüz belli değil. OverGame'in sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Ahahahaha
Delirmemek elde değil bu ülkede
Ama ne diyor sayın BİLAL ERDOĞAN '' bunlar herkesin alabilceği şeyler değil herkes ister bir pileysteyşını olsun ''
Selam dua salavat ve sucuk ile
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