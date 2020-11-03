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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL

    Merakla beklenilen PlayStation 5'in kendi fiyatından sonra şimdi de kontrolcüsünün fiyatı açıklandı ve gerçekten şaşırtıcı bir fiyata sahip.
    1 hf.
    8,9b
    1
    123
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    64

    PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL
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    PlayStation 5'in çıkışına kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan PlayStation 5 Türkiye fiyatından sonra şimdi de konsolun kontrolcüsü DualSense'in fiyatı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor"

    OverGame üzerinden ön siparişe açılan DualSense'in Türkiye fiyatı 1099 TL yurt dışı fiyatı ise 69,99 Euro. Ayrıca diğer ekipmanlardan bazılarının da fiyatı açıklandı. HD Kamera 949 TL, yurt dışı fiyatı 59,99 Euro. Kumanda ise 479 TL, yurt dışı fiyatı da 29,99 Euro.

    PlayStation 5'in kendisi ise 8299 TL. Dijital versiyonu 2021'de Türkiye'ye gelecek ancak Türkiye fiyatı henüz belli değil. OverGame'in sitesine buradan ulaşabilirsiniz.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    54 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aca-n 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Euro 10TL olduğuna göre yurtdışında 700TL vergileri ekleyince 1.100TL çokta mantıksız gelmiyor. İnsan istiyor 70TL olsun herkes alsın ama maalesef doğduğun yer kaderinmiş. Umarım Güzel ülkemin makus ekonomi tarihi en kısa zamanda toparlanır.
    Euro 10TL olduğuna göre yurtdışında 700TL vergileri ekleyince 1.100TL çokta mantıksız gelmiyor. İnsan istiyor 70TL olsun herkes alsın ama maalesef doğduğun yer ...
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    6 Yanıt Yanıtla +105
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her gün 3 liralık keyif çayı parasını kenara atsanız bir senede bir kontrolcü alabilirsiniz
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana biraz abartı gibi geldi.. Bence bir keyif çayı için
    1 Yanıt Yanıtla +51
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    Yorumlar (87) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bana komaz.ben hep 69TL'lik alıyorum.
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    YoureGodDamnRight (Rıdvan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes ister bi ps5 kontrolcüsü ama herkesin alabileceği şeyler değil
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    Repaer (Emir Eğricesu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    biz niye yaşıozki
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    Müştemilat Bey 5 gün ( Mesaj Silindi ) Repaer
    Bizim gorevimiz galiba nefes alıp vermek bu dunyada
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    batuhan7575 (Batuhan Aktaş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ABD'de Fiyatı 60 dolar yani 500 tl ..
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    rambocuk (Nathan Drake) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hobisi olmayan halk mutsuz trafikte kavga evde kadın cinayeti insanların birbirine zerre ne sevgisi kalmış ne saygısı mutsuz toplumun sonucu, oynamayın gezmeyin alışveriş yapmayın sizde almayın herkesin alabileceği şeyler değil demeyle olmuyor bu işler sadece keyif çayı ile hayat gitmiyor, 96 yılında annem asgari ücretle çalışarak bana ps1 hediye edebiliyordu ne hale getirdiler ülkeyi, hem en ucuz işçi ol hem en fazla işi yap hem sadece çay iç mutlu olmayı boşver çay varmı poşette ekmek varmı yeter, getirdikleri nokta bu
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    altai35 (Umut S.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Siz de play station oynamayın, tavla oynayın, kızma birader oynayıncılar geldi mi buraya?
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    lPaTRoNl (Burak ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O ne gardaş yarısını bana ver.
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    erka1907 5 gün ( Mesaj Silindi )
    herkesin bedava eğlence çubuğu varken ne diye uğraşıp para verirsiniz şunlara.
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yuh ya bir kol alamiyoruz
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    galaxyg (Yağız Tümer) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ahahaha asgari ücretli bir ay sabah 8 akşam 9 çalışıp saddece İKİ TANE PS5 KOLU alabiliyor
    Ahahahaha
    Delirmemek elde değil bu ülkede
    Ama ne diyor sayın BİLAL ERDOĞAN '' bunlar herkesin alabilceği şeyler değil herkes ister bir pileysteyşını olsun ''

    Selam dua salavat ve sucuk ile
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    8943 kez okundu.
    85 kişi, toplam 87 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, PlayStation 5 ve
    5 etiket daha kontrolcü fiyat türkiye fiyatı dualsense Ev Elektroniği
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