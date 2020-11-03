PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL

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PlayStation 5'in çıkışına kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan PlayStation 5 Türkiye fiyatından sonra şimdi de konsolun kontrolcüsü DualSense'in fiyatı açıklandı.

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OverGame üzerinden ön siparişe açılan DualSense'in Türkiye fiyatı 1099 TL yurt dışı fiyatı ise 69,99 Euro. Ayrıca diğer ekipmanlardan bazılarının da fiyatı açıklandı. HD Kamera 949 TL, yurt dışı fiyatı 59,99 Euro. Kumanda ise 479 TL, yurt dışı fiyatı da 29,99 Euro.

PlayStation 5'in kendisi ise 8299 TL. Dijital versiyonu 2021'de Türkiye'ye gelecek ancak Türkiye fiyatı henüz belli değil. OverGame'in sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

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