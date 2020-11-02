PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor

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PlayStation 5'i erkenden deneme şansı bulan Amerikalı yayıncılar, DualSense kontrolcüsünü öve öve bitiremedi. Yapılan açıklamalara göre Sony'nin yeni konsolu, oyun dünyasında devrim yaratacak müthiş bir kontrolcüyle geliyor. DualSense yeni teknolojileriyle birlikte oyunculara bambaşka bir deneyim vadediyor olacak.

PlayStation 5'te bildiğiniz gibi Astro's Playroom isimli bir platform oyunu ön yüklü olarak geliyor. Sony bu oyunu, DualSense'in tüm özelliklerini ortaya çıkarak şekilde hazırlamış. Astro's Playroom'u inceleyen hemen her yayıncı, oyunun kendisinden çok DualSense'in yeteneklerine hayran kalmış.

DualSense'in belki de en çok övülen kısmı dokunsal geribildirim isimli teknoloji olmuş. Dokunsal geri-bildirim sayesinde örneğin oyunda kontrol ettiğiniz karakterin her bir adımını hissedebiliyorsunuz. Karakterinizin kum, metal veya tahta gibi farklı yüzeylerdeki hareketi DualSense'te bambaşka hisler oluşturuyor. Örneğin kumlu bir yüzeyde yürüyorsanız kontrolcü de yine "kumsu" bir his oluşturacak şekilde titreşimler gönderiyor, ayrıca koldaki hoparlörde de bununla orantılı sesler çıkıyor.

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Dokunsal geribildirimin yetenekleri saymakla bitmiyor. Örneğin oyunda karakterinizin üzerine yoğun bir rüzgar estiğinde de bunu kontrolcüde hissedebiliyorsunuz. Ayrıca karakterinizin dokunduğu/vurduğu her bir cisim de yine farklı bir geribildirim gönderiyor. DualSense'i inceleme fırsatı yakalayan yayıncılar, dokunsal geribildirimin oyunculara çok daha dolu bir oyun deneyimi sunduğunu belirtmiş.

DualSense'in getirdiği bir diğer büyük yenilik ise dinamik uyarlanabilir tetikler. Bu yeni özellik DualSense'in tetiklerine duruma göre değişken karşı koyma/direnç gösterme yeteneği getiriyor. Örneğin oyun içerisinde bir yayı sıkmanız gerektiğinde tetik tuşları sizin uyguladığınız kuvvete tıpkı bir yay gibi direnç gösterebiliyor. Dinamik tetikler, dokunsal geribildirimin titreşimleriyle birleştiğinde sanki gerçekten de bir yayı zorluyormuşsunuz gibi bir his alıyorsunuz.

DualSense'in yeni tetikleri kullanıcıya böyle karşı koyuyor:

Tabi Astro's Playroom Sony tarafından DualSense'in yeteneklerini göstermek için geliştirilen bir oyun. Dolayısıyla yeni özelliklerin sonuna kadar kullanılmış olması normal. Ancak ileride üçüncü parti geliştiriciler bu yeni özellikleri ne kadar kullanacak şu anda bilemiyoruz. Yine de en azından birinci parti Sony oyunlarında DualSense'in yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanılacağını tahmin edebiliriz.

Yeni teknolojileri ve çıkış oyunlarıyla heyecanla beklenen PlayStation 5; ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Konsolun ön sipariş stokları şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere her yerde tükenmiş durumda.

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