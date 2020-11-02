Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor

    PlayStation 5'in belki de en etkileyici özelliği yeni DualSense kontrolcüsü olacak gibi. Konsolu deneme şansı bulan hemen her yayıncı DualSense'ten büyük övgülerle söz ediyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,4b
    1
    17
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5'i erkenden deneme şansı bulan Amerikalı yayıncılar, DualSense kontrolcüsünü öve öve bitiremedi. Yapılan açıklamalara göre Sony'nin yeni konsolu, oyun dünyasında devrim yaratacak müthiş bir kontrolcüyle geliyor. DualSense yeni teknolojileriyle birlikte oyunculara bambaşka bir deneyim vadediyor olacak.

    PlayStation 5'te bildiğiniz gibi Astro's Playroom isimli bir platform oyunu ön yüklü olarak geliyor. Sony bu oyunu, DualSense'in tüm özelliklerini ortaya çıkarak şekilde hazırlamış. Astro's Playroom'u inceleyen hemen her yayıncı, oyunun kendisinden çok DualSense'in yeteneklerine hayran kalmış. 

    DualSense'in belki de en çok övülen kısmı dokunsal geribildirim isimli teknoloji olmuş. Dokunsal geri-bildirim sayesinde örneğin oyunda kontrol ettiğiniz karakterin her bir adımını hissedebiliyorsunuz. Karakterinizin kum, metal veya tahta gibi farklı yüzeylerdeki hareketi DualSense'te bambaşka hisler oluşturuyor. Örneğin kumlu bir yüzeyde yürüyorsanız kontrolcü de yine "kumsu" bir his oluşturacak şekilde titreşimler gönderiyor, ayrıca koldaki hoparlörde de bununla orantılı sesler çıkıyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 kutusundan çıkıyor: 'Devasa' konsol tüm ihtişamıyla masada

    Dokunsal geribildirimin yetenekleri saymakla bitmiyor. Örneğin oyunda karakterinizin üzerine yoğun bir rüzgar estiğinde de bunu kontrolcüde hissedebiliyorsunuz. Ayrıca karakterinizin dokunduğu/vurduğu her bir cisim de yine farklı bir geribildirim gönderiyor. DualSense'i inceleme fırsatı yakalayan yayıncılar, dokunsal geribildirimin oyunculara çok daha dolu bir oyun deneyimi sunduğunu belirtmiş.

    DualSense'in getirdiği bir diğer büyük yenilik ise dinamik uyarlanabilir tetikler. Bu yeni özellik DualSense'in tetiklerine duruma göre değişken karşı koyma/direnç gösterme yeteneği getiriyor. Örneğin oyun içerisinde bir yayı sıkmanız gerektiğinde tetik tuşları sizin uyguladığınız kuvvete tıpkı bir yay gibi direnç gösterebiliyor. Dinamik tetikler, dokunsal geribildirimin titreşimleriyle birleştiğinde sanki gerçekten de bir yayı zorluyormuşsunuz gibi bir his alıyorsunuz.

    DualSense'in yeni tetikleri kullanıcıya böyle karşı koyuyor:

    Tabi Astro's Playroom Sony tarafından DualSense'in yeteneklerini göstermek için geliştirilen bir oyun. Dolayısıyla yeni özelliklerin sonuna kadar kullanılmış olması normal. Ancak ileride üçüncü parti geliştiriciler bu yeni özellikleri ne kadar kullanacak şu anda bilemiyoruz. Yine de en azından birinci parti Sony oyunlarında DualSense'in yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanılacağını tahmin edebiliriz.

    Yeni teknolojileri ve çıkış oyunlarıyla heyecanla beklenen PlayStation 5; ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Konsolun ön sipariş stokları şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere her yerde tükenmiş durumda. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    56 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak
    9 sa.
    SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon
    17 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Barni Moloztaş
    vizyona bak hahaha,adamlar yeni şeyler deniyor ma bizim türkler alamadığı için daha konsol çıkmadan kötülemeye çalışıyor
    3 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    keremec (Kerem Safa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) th9
    Sorun sadece Türklerde değil genel oyuncu kitlesinde. Xbox one kontrolcüsünün tetik tuşlarında titreşim vardı ama kimsenin umrunda olmadı. Hatta çoğu kişi belki böyle bir özelliğin farkında bile değildir. Böyle olunca da birinci parti stüdyolar bile oyunlarında kullanmadı bu özelliği (örn. gears 5). Forza Horizon 4 ve Shadow of the tomb raider destekliyordu bu özelliği ve gerçekten fark yaratan bir şeydi. Forzada gaza çok yüklenince arabanın patinaj yapması ve tetiğin parmağı rahatsız edecek kadar titremesi, tomb raiderda ateş ederken tetik tuşunun verdiği tepki, lara sağ baltasını saplarken sadece sağ tetik tuşunun titremesi solu saplarken solun titremesi, oku kullanırken verilen tepki vs. Bunlar çözünürlükten daha önemli şeyler benim için. Microsoftun aksine, Sony pazarlamasını güzel yapıyor bu işin. Birinci parti stüdyoları da işin içine katarsak yeterli desteği görür gibi bence bu özellik. Öyle gyro gibi infamousada sprey boya yapıp sonra başka oyunda kullanmamak üzere kenara atmalık zorlama bir şey de değil.
    Sorun sadece Türklerde değil genel oyuncu kitlesinde. Xbox one kontrolcüsünün tetik tuşlarında titreşim vardı ama kimsenin umrunda olmadı. Hatta çoğu kişi belki...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İş parasında değil de kalitesinde bitiyor.

    Elinde bozulmasa değdi dersin....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Warzone'da silahla ateş ederken tutukluk yapsa böyle hiç fena olmaz yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Deneyimleyip tercüme edip görmek lazım başkalarının görüşleri çok fazla bir şey ifade etmiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JourneyToTheWest 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xbox one da olan tetik titreşimini yenilik diye sunmak garip.Bu özellik var olmasına varda, kaç tane yapımcı bunu kullanacak?ps3 sixaxis ve ps4'ün dokunmatik kısmına dönmesin bu olay.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Outrageous2344 (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Ps5 ozel oyunları kullansa yeter
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birde fifa oynarken veya souls serilerinde test etmek lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim gibi fakir ülkeleri bilmem ama yurt dışında ps5 önde gidiyor. MKBHD nin ps5 izlenme sayısı işe xbox series x videosu izlenme sayısına bakın. Nerdeyse 8milyon fark var
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X4eros 1 hf. ( Mesaj Silindi ) asdf_13
    Öyle olması lazım zaten şahsen ben de maaşımı dolarla alsam ben de ps yi ve exlusiveleri seçerdim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konsolun kendisinden daha çok konuşuluyorsa, konsolda konuşulacak bir şey yok demektir.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Outrageous2344 (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kolun ozelikleri cok iyi bakalım sağlamlık bakımından nasıl
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Barni Moloztaş (Eren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    normal kol işte reklam kokan hareketler

    dualshock 4 de iş görüyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    vizyona bak hahaha,adamlar yeni şeyler deniyor ma bizim türkler alamadığı için daha konsol çıkmadan kötülemeye çalışıyor
    3 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7398 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, dualsense ve
    5 etiket daha ps5 çıkış tarihi PlayStation 5 ps5 kolu playstation 5 kolu Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Call of Duty: Black Ops Cold War'un ilk 3 hikaye görevi detaylandırıldı 1 hf. Ryzen 5 5600X’in Cinebench skoru sızdı: Tüm Ryzen 5000 ailesi 600 puanın üzerinde 1 hf. Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor 1 hf. Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Apex Legends'ın yönetmeni oyunun battle royale'in ötesinde olabileceğini söylüyor 1 hf. ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi 1 hf. Apple, 'One More Thing' etkinliğinin tarihini belirledi: Apple Silicon'lu ilk Mac geliyor 1 hf. Resident Evil'ın reboot filmine Gotham dizisinden Donal Logue katıldı 1 hf. 194 TL değerinde beş oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Gran Turismo 7 2021'in ilk yarısında gelecek gibi duruyor 1 hf. Vietnam Savaşı'nda geçen The Things They Carried filminin oyuncu kadrosu belli oldu başrolde Tom Hardy var 1 hf. Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı 1 hf. Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı 1 hf. PS5 çıkış oyunu 'Godfall' için PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Exynos 1080 yonga seti için Çin’de etkinlik düzenleniyor 1 hf. Call of Duty Modern Warfare tarihi satış rekoruna imza attı 1 hf. Xbox Series X ve S'in çıkışında erişilebilir olacak "eğlence" uygulamaları açıklandı 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor 1 hf. Activision Blizzard tüm oyun serilerini mobile getirmek istiyor 1 hf. Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN PS5 kontrolcüsü DualSense inanılmaz övgüler alıyor Sonraki Xiaomi'den iPhone 12 uyumlu şarj cihazı: Hem de üçte biri fiyatına 1 hf. iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak 1 hf. Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor 1 hf. Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak 1 hf. Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek 1 hf. 120Hz ekranla batarya başarımı şaşırttı! "Poco X3 NFC incelemesi" 1 hf. Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı 1 hf. Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor 1 hf. Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel 1 hf. Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı 1 hf. Gears POP! oyunu kapanıyor 1 hf. HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor 1 hf. Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor 1 hf. Tofaş CEO'su: "Makyajlı Egea'yı yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" 1 hf. Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu 1 hf. Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor 1 hf. MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun 1 hf. Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı 1 hf. AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor 1 hf. Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız