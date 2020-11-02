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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor

    Birkaç hafta sonra çıkışını yapacak olan PlayStation 5'in resmi kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor, PlayStation 3'te çalışıyor. İlginç bir şekilde Switch'te de çalışıyor.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor
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    2020'nin oyuncular için en çok beklenen olayı elbette yeni nesil konsolların çıkışı. Her iki konsola dair şu an için neredeyse her şey biliniyor ancak gün geçtikçe konsollardan ilginç bilgiler de paylaşılmaya devam ediyor. Bu seferki ilginçlik ise PlayStation 5'in resmi kontrolcüsü DualSense'ten geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı

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    Bildiğiniz gibi Sony'nin yeni konsolu ile birlikte kontrolcüsü de değişiyor. DualSense isimli bu konrolcünün de eski konsollarda çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. Kontrolcünün ilk kutu açılım videolarında çoğu oyuncu PlayStation 4'te kontrolcüyü deneyip başarısız olmuştu. "MidnightMan" isimli bir YouTube kanalında ise PlayStation 5 kontrolcüsü, PlayStation 3'te denendi. İlginç bir şekilde kontrolcü PlayStation 3'te direkt olarak çalıştı. PlayStation 4'te ve PlayStation 3'te denendiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Daha ilginç olanı ise ikinci videoda da görebileceğiniz gibi kontrolcü Switch'te de çalışıyor. Kontrolcünün Switch'e direkt olarak bağlanması neredeyse imkansız ancak üçüncü parti bir cihazla bağlanmış olabilir. Switch'te çalıştığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz. PlayStation 5, 8299 TL'lik fiyatı ile 19 Kasım'da Türkiye'de çıkacak.



    https://www.dualshockers.com/ps5-dualsense-controller-works-on-ps3-not-ps4/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    OneTwoLater (Geese Howard) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS4 kolu Bluetooth ile çalışıyor, bilgisayara hatta cep telefonuna bile bağlayabiliyorsunuz. Sanırım aynı teknoloji. Yakında bir update gelir sorun çözülür.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir güncelleme gelir ve onlarda da çalışmaz
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mantikli ;)
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    gowlet 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Switch ne alaka yahu?
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