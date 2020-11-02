PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor

2020'nin oyuncular için en çok beklenen olayı elbette yeni nesil konsolların çıkışı. Her iki konsola dair şu an için neredeyse her şey biliniyor ancak gün geçtikçe konsollardan ilginç bilgiler de paylaşılmaya devam ediyor. Bu seferki ilginçlik ise PlayStation 5'in resmi kontrolcüsü DualSense'ten geliyor.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı
Ayrıca Bkz. "Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor"
Bildiğiniz gibi Sony'nin yeni konsolu ile birlikte kontrolcüsü de değişiyor. DualSense isimli bu konrolcünün de eski konsollarda çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. Kontrolcünün ilk kutu açılım videolarında çoğu oyuncu PlayStation 4'te kontrolcüyü deneyip başarısız olmuştu. "MidnightMan" isimli bir YouTube kanalında ise PlayStation 5 kontrolcüsü, PlayStation 3'te denendi. İlginç bir şekilde kontrolcü PlayStation 3'te direkt olarak çalıştı. PlayStation 4'te ve PlayStation 3'te denendiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Daha ilginç olanı ise ikinci videoda da görebileceğiniz gibi kontrolcü Switch'te de çalışıyor. Kontrolcünün Switch'e direkt olarak bağlanması neredeyse imkansız ancak üçüncü parti bir cihazla bağlanmış olabilir. Switch'te çalıştığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz. PlayStation 5, 8299 TL'lik fiyatı ile 19 Kasım'da Türkiye'de çıkacak.
https://www.dualshockers.com/ps5-dualsense-controller-works-on-ps3-not-ps4/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.