PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor

2020'nin oyuncular için en çok beklenen olayı elbette yeni nesil konsolların çıkışı. Her iki konsola dair şu an için neredeyse her şey biliniyor ancak gün geçtikçe konsollardan ilginç bilgiler de paylaşılmaya devam ediyor. Bu seferki ilginçlik ise PlayStation 5'in resmi kontrolcüsü DualSense'ten geliyor.

Bildiğiniz gibi Sony'nin yeni konsolu ile birlikte kontrolcüsü de değişiyor. DualSense isimli bu konrolcünün de eski konsollarda çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. Kontrolcünün ilk kutu açılım videolarında çoğu oyuncu PlayStation 4'te kontrolcüyü deneyip başarısız olmuştu. "MidnightMan" isimli bir YouTube kanalında ise PlayStation 5 kontrolcüsü, PlayStation 3'te denendi. İlginç bir şekilde kontrolcü PlayStation 3'te direkt olarak çalıştı. PlayStation 4'te ve PlayStation 3'te denendiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Daha ilginç olanı ise ikinci videoda da görebileceğiniz gibi kontrolcü Switch'te de çalışıyor. Kontrolcünün Switch'e direkt olarak bağlanması neredeyse imkansız ancak üçüncü parti bir cihazla bağlanmış olabilir. Switch'te çalıştığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz. PlayStation 5, 8299 TL'lik fiyatı ile 19 Kasım'da Türkiye'de çıkacak.

