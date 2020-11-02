Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor

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Hem masaüstü oyunlarda hem de video oyunlarda çok önemli bir yere sahip olan Dungeons and Dragons’ın live-action bir dizisi geliştiriliyor.

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Daha önce birçok kez beyaz perdeye uyarlanan ancak hiçbirinde istenilen geri dönüşü alamayan Dungeons and Dragons markasının bu sefer de dizisi geliştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Comicbook’a konuşan Hasbro’nun CEO’su Brian Goldner, Dungeon and Dragons live-action dizisinin gelişimin erken aşamalarında olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre dizi için şu anda birkaç farklı yaklaşımın üzerinde çalışılıyormuş ve dizinin yayınlanacağı platform veya kanal için de görüşmeler devam ediyormuş. Ayrıca Brian Goldner’ın dediğine göre kanalların dizi için fazlasıyla ilgisi varmış.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda Dungeons and Dragons’ın beşinci sürümünün çıkması ile oyuna ilgi arttı. Popülerlik konusunda da şu sıralar oldukça iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Baldur’s Gate III gibi yapımların yayınlanması da elbette oyuncuların bu markaya olan ilgisini arttırıyordur.

Dizi için şu anda ne yazık ki başka hiçbir detay bilinmiyor.

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