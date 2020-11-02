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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor

    Daha çok DnD ismi ile bilinen masaüstü oyunu Dungeons and Dragons'ın Hasbro tarafından live-action dizisi geliştiriliyor. Dizi şu an geliştirme sürecinin erken aşamalarında.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor
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    Hem masaüstü oyunlarda hem de video oyunlarda çok önemli bir yere sahip olan Dungeons and Dragons’ın live-action bir dizisi geliştiriliyor.

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    Daha önce birçok kez beyaz perdeye uyarlanan ancak hiçbirinde istenilen geri dönüşü alamayan Dungeons and Dragons markasının bu sefer de dizisi geliştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Comicbook’a konuşan Hasbro’nun CEO’su Brian Goldner, Dungeon and Dragons live-action dizisinin gelişimin erken aşamalarında olduğunu açıkladı.

    Açıklamaya göre dizi için şu anda birkaç farklı yaklaşımın üzerinde çalışılıyormuş ve dizinin yayınlanacağı platform veya kanal için de görüşmeler devam ediyormuş. Ayrıca Brian Goldner’ın dediğine göre kanalların dizi için fazlasıyla ilgisi varmış.

    Özellikle geçtiğimiz yıllarda Dungeons and Dragons’ın beşinci sürümünün çıkması ile oyuna ilgi arttı. Popülerlik konusunda da şu sıralar oldukça iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Baldur’s Gate III gibi yapımların yayınlanması da elbette oyuncuların bu markaya olan ilgisini arttırıyordur.

    Dizi için şu anda ne yazık ki başka hiçbir detay bilinmiyor.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    39 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    56 dakika önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    absamet (sems sems) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görsel efektler süper son zamanlarda ki dizilerde ancak konu sıfır. Lotr evreninde geçen dizi gelseydi biran önce.
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