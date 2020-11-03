PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkmasına çok az bir süre kaldı ve her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu seferki haber ise PlayStation 5'e dair en çok merak edilen konulardan biri olan PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'ten geliyor..

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL"

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Kontrolcüye dair en çok merak edilen ve heyecanlanılan konulardan biri de kontrolcünün tetik tuşları. Kontrolcünün tetik tuşları birçok oyunda hissiyatı arttırabilmek için çeşitli özellikler sunacak. Örneğin, Deathloop adlı oyunda silahınız tutukluk yapıtğında kontrolcünün tetik tuşuna da basamayacaksınız veya yarış oyunlarında arabayı sürdüğünüz zemine göre tetik tuşu farklı bir hassassiyet sunacak.

Aşağıda izleyebileceğiniz videoda ise kontrolcünün sökülüp açılarak içine bakılıyor. 9.15'te ise kontrolcünün tetik tuşlarının olduğu bölüme yakından bakabiliyoruz. Görebileceğiniz gibi tetik tuşunun hemen arkasında bir silindir var ve tetik tuşuna bastığınızda silindir dönüyor. O silindir sayesinde de tetik tuşları duruma göre farklı bir hassassiyet sunuyor.

PlayStation 5, 8299 TL'lik fiyatı ile 19 Kasım'da Türkiye'de çıkacak. Kontrolcünün fiyatı da geçtiğimiz saatlerde 1099 TL olarak açıklanmıştı. Buradan ayrıntıları okuyabilirsiniz.

https://www.polygon.com/2020/11/2/21546518/playstation-5-dualsense-adaptive-triggers-haptic-feedback-ps5

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