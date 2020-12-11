PlayStation 5 özel oyunu Returnal, 19 Mart'ta çıkıyor

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'ın çıkış tarihi açıklandı.

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Returnal, 19 Mart 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyun için The Game Awards etkinliğinde yayınlanan oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Sürekli değişen bir uzaylı gezegeninde kaos döngüsünü kırın.

Bu şekil değiştiren dünyaya zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.

Acımasız roguelike oynanışıyla her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmaya iten yeni kombinasyonlar sunar.

Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.

Returnal’ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.

Şiddetli dövüş

Bu üçüncü şahıs roguelike nişancı oyununda, hayatta kalmak için savaşın. Patlayıcı, kurşun cehennemine dönen dövüşle acımasız düşmanları alt edin.

Nefes kesici keşif

Ekipman ve kaynaklarınızı dikkatlice yönetin, her öldüğünüzde baştan başlarsınız. Yükseltmeler için uzaylı teknolojilerini ayrıştırıp toplayın, böylece sonraki döngülerde yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Akıldan çıkmayan hikâye

Selene cevapları ararken, onun anı parçalarını bir araya getirin.Sürekli gelişen ve çürüyen topraklarını keşfederken gezegenle kişisel bir bağ kurun.

Hızlı yükleme: PS5 sisteminin ultra yüksek hızlı SSD’si ile portallarla dünyalar arasında sıçrayın. Hızlı yüklenme sayesinde öldükten sonra yeniden başlarken beklemeyin, neredeyse anında aksiyona geri dönün.

PS5 sisteminin ultra yüksek hızlı SSD’si ile portallarla dünyalar arasında sıçrayın. Hızlı yüklenme sayesinde öldükten sonra yeniden başlarken beklemeyin, neredeyse anında aksiyona geri dönün. Uyarlanabilir tetikler: Tek bir uyarlanabilir tetik kullanarak ateşleme modları arasında içgüdüsel geçiş yapın, nişan alarak direkt silahınızın alternatif ateşlemesine gidin.

Tek bir uyarlanabilir tetik kullanarak ateşleme modları arasında içgüdüsel geçiş yapın, nişan alarak direkt silahınızın alternatif ateşlemesine gidin. Dokunsal Geri Bildirim: Selene’in anı parçalarını keşfederken ya da ilkel uzaylı silahlarını ateşlerken, oyun içindeki küçük ve büyük eylemleri hissedin.

Selene’in anı parçalarını keşfederken ya da ilkel uzaylı silahlarını ateşlerken, oyun içindeki küçük ve büyük eylemleri hissedin. Uyumlu kulaklıklarla Tempest 3D AudioTech: Yanınızdan geçip giden kurşunlar, yukarıda daireler çizen düşmanlar ya da arkanızdan sinsice yaklaşan düşmanlarınız da dahil, 3D Ses ile eylemleri her yönden duyun.

https://www.gematsu.com/2020/12/returnal-launches-march-19-2021

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