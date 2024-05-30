PlayStation 5 Pro işlemcisi çoktan hazır, büyük oyun duyuruları bekleniyor

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Tam Boyutta Gör Yeni nesil konsoldan önce Sony’nin bir ara model çıkaracağı artık kesin gibi. Henüz çıkış tarihi ile ilgili net bilgiler yok ancak firmanın artık hazırlıklarının sonuna geldiği ve tarih konusunda son kararın verileceği belirtiliyor.

PlayStation 5 Pro ne aşamada?

Kaynaklara göre PlayStation 5 Pro konsolunun işlemcisi geçen yılın sonlarında çıkışa hazır hale getirildi. Ne var ki Sony büyük oyun duyurularını beklediği için konsolu piyasaya sürmedi ve beklemeye devam etti.

PlayStation, State of Play için resmi açıklama yaptı 23 sa. önce eklendi

GTA 6 yapımının 2025 yılında çıkacağı ve ilk etapta yeni nesil konsollara yönelik olacağı biliniyor. Sony bu döneme denk getirerek PlayStation 5 Pro konsolunun iyi bir satış yapabileceğini düşünüyor. Zira bu yıl firma herhangi bir büyük yapım duyurusu yapmadı.

Daha yüksek FPS ve daha hızlı grafik birimi olsa da konsol oyuncularının uzun süredir şikâyet ettiği cihazı aldığına değecek oyun serileri problemini çözebilmiş değil. Gelecek yıl GTA 6 haricinde dikkat çekici yapım çıkmazsa Sony ağır bir şekilde eleştirilebilir.

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