PlayStation 5 Pro satışa çıkmadan parçalarına ayrıldı

Videoya göre, PlayStation 5 Pro’da CMOS piline erişip değiştirmek daha kolay. Orijinal pilin zamanla tükenmesi veya arızalanması durumunda konsolun normal şekilde çalışmayı sürdürmesi için kullanıcı pili rahatlıkla değiştirebilecek. PS5’in piline ulaşmak için tamamen sökülmesi gerekiyordu.
Sony'nin yeni konsolda soğutucuyu büyük ölçüde küçülttüğü ve yeni fan tasarımı kullandığı da görülüyor. Fan, PS5’ten daha dar ve mesafe olarak daha kısa olan ekstra yüzgeçler içeriyor. Ayrıca mevcut PS 5 modellerine benzer bir buhar odası var. Kutu açılış videosunda da PS5, PS5 Slim ve PS5 Pro arasındaki farklar net bir şekilde gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über