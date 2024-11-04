PlayStation 5 Pro satışa çıkmadan parçalarına ayrıldı

Tam Boyutta Gör Sony’nin yakında satışa çıkacak PS5 Pro konsolu parçalarına ayrıldı. PlayStation 5 Pro’nun içini merak edenler için detaylı söküm videosu, iFixit ekibi yerine Brezilyalı bir kanaldan geldi. Konsolun teknik özelliklerini öğrendikten sonra iç bileşenlerini de görmüş olduk.

PS5 Pro geliyor: İşte PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri 21 sa. önce eklendi

Videoya göre, PlayStation 5 Pro’da CMOS piline erişip değiştirmek daha kolay. Orijinal pilin zamanla tükenmesi veya arızalanması durumunda konsolun normal şekilde çalışmayı sürdürmesi için kullanıcı pili rahatlıkla değiştirebilecek. PS5’in piline ulaşmak için tamamen sökülmesi gerekiyordu.

Sony'nin yeni konsolda soğutucuyu büyük ölçüde küçülttüğü ve yeni fan tasarımı kullandığı da görülüyor. Fan, PS5’ten daha dar ve mesafe olarak daha kısa olan ekstra yüzgeçler içeriyor. Ayrıca mevcut PS 5 modellerine benzer bir buhar odası var. Kutu açılış videosunda da PS5, PS5 Slim ve PS5 Pro arasındaki farklar net bir şekilde gösteriliyor.

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Sony'nin yeni konsolu PS5 Pro satışa çıkmadan parçalarına ayrıldı