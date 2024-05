Tam Boyutta Gör Bir sonraki Sony State of Play'in tarihi resmi olarak açıklandı. PlayStation'ın oyun vitrini 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan gece saat 01.00'da gerçekleşecek ve oyun endüstrisindeki en yeni ve en harika gelişmeleri içeren yıllık yaz yayın sunum listesi paylaşılacak.

State of Play sunumu 31 Mayıs’ta gerçekleşiyor

Canlı yayının en az 30 dakika süreceği belirtilirken bu yılın sonlarında çıkacak PlayStation Studios oyunlarıda dahil olmak üzere 14 PS5 ve PS VR2 oyununa ilişkin güncellemeler olacak. Ocak ayındaki bir önceki State of Play’de Death Stranding 2, Rise of the Ronin, Stellar Blade ve Hideo Kojima’nın merak uyandıran yeni projesi Physint duyurulmuştu.

Cuma günü sızdırılan yeni bir Astro Bot oyununda sunumun bir parçası olması bekleniyor. Diğer olası duyurular arasında ise PC'deki God of War Ragnarok, Silent Hill 2 ve uzun süredir söylentileri dolaşan PS5 Pro yer alıyor.

State of Play'in PlayStation'ın ileriye dönük stratejisiyle ilgili farklı birçok sorunun bu etkinlikle birlikte cevaplanması bekleniyor. State of Play'i YouTube ve Twitch dahil olmak üzere PlayStation kanallarından izleyebilirsiniz.

PlayStation, State of Play için resmi açıklama yaptı