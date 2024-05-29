PlayStation, State of Play için resmi açıklama yaptı

State of Play sunumu 31 Mayıs’ta gerçekleşiyor
Canlı yayının en az 30 dakika süreceği belirtilirken bu yılın sonlarında çıkacak PlayStation Studios oyunlarıda dahil olmak üzere 14 PS5 ve PS VR2 oyununa ilişkin güncellemeler olacak. Ocak ayındaki bir önceki State of Play’de Death Stranding 2, Rise of the Ronin, Stellar Blade ve Hideo Kojima’nın merak uyandıran yeni projesi Physint duyurulmuştu.
Cuma günü sızdırılan yeni bir Astro Bot oyununda sunumun bir parçası olması bekleniyor. Diğer olası duyurular arasında ise PC'deki God of War Ragnarok, Silent Hill 2 ve uzun süredir söylentileri dolaşan PS5 Pro yer alıyor.
State of Play'in PlayStation'ın ileriye dönük stratejisiyle ilgili farklı birçok sorunun bu etkinlikle birlikte cevaplanması bekleniyor. State of Play'i YouTube ve Twitch dahil olmak üzere PlayStation kanallarından izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.