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    PlayStation 5, RTX 2080'li bir PC'den daha güçsüz

    Unreal Engine 5 demosu, RTX 2080'li bir laptopta PlayStation 5'ten daha iyi çalışıyor. Epic Games'in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar aşağıda.
    52 dk. (Son Güncelleme: 26 dk.)
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5, RTX 2080'li bir PC'den daha güçsüz
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    Epic Games, geçtiğimiz hafta yayınlanan Unreal Engine 5 demosunun sistem gereksinimleriyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şirketin kullandığı ifadelere göre PlayStation 5 üzerindeki performansı PC'de elde etmek için Nvidia'nın RTX 2070 Super kartı yeterli. RTX 2080'li bir PC ise PS5'in üzerinde performans verebiliyor.

    Epic Games China tarafından yapılan açıklamalara göre, RTX 2080'li ve 970 EVO SSD'li bir laptop Unreal Engine 5 demosunu 1440p ve 40FPS'de çalıştırabiliyor. Bu rakamlar PS5 üzerinde 1440P ve 30FPS'di. Epic Games, optimizasyon çalışmalarının devam ettiğini ve UE5 yayınlanana kadar kare hızı değerlerini 60FPS'ye çıkarmaya hedeflediklerini belirtti.

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    Açıklamalar şöyle:

    "Hedefimiz, bu demodaki grafik kalitesini yeni nesil konsollarda 60FPS'de çalıştırabilmek. Şu anda henüz o seviyeye ulaşabilmiş değiliz, 30 FPS'de çalışıyor. Motoru hemen yayınlamamamızın sebebi de bu. Ayrıca şunu da söyleyebilirim: RTX 2080 ve 970EVO'lu laptopumuzda demoyu 40FPS'de çalıştırabiliyoruz."

    RTX 2080 ve 970EVO'lu bir PC'nin şimdiden PlayStation 5'i geride bırakıyor olması biraz enteresan olarak değerlendirilebilir, yine de piyasaya hakim olanlar için muhtemelen süpriz olmadı. Tabi bu durumun şu an için sadece UE5 demosunda geçerli olduğunu da belirtmek. Ancak RTX 2070 Super ve üzeri bir karta sahip olanlar önümüzdeki nesil boyunca rahatlıkla oyunların keyfini çıkarabilecek gibi görünüyor.

    Oyun ve teknoloji dünyasına bomba gibi düşen Unreal 5 demosu, oyunların gelecekte nasıl görüneceğini şimdiden gözler önüne seriyor. Demodaki kalitede bir oyunu elbette hemen oynayamacağız —zaten UE5'in yayınlanmasına da neredeyse iki yıl var—, ancak belki 5-6 yıl sonra buna yakın kalitede oyunlar görmeye başlayabiliriz. Bakalım Epic, oyun dünyasında vadettiği devrimi gerçekleştirebilecek mi.



    Kaynakça https://www.dsogaming.com/news/epic-games-claims-that-unreal-engine-5-tech-demo-can-run-with-40fps-on-rtx2080-notebook-at-1440p/ https://www.windowscentral.com/geforce-rtx-2070-super-and-ssd-can-run-unreal-engine-5-demo-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 2 dk.
    PC her zaman üvey evlat muamelesi gördü, oyunlar hep konsollara göre yapıldı. Ps4 ve xbox one x de aslında pc kadar kaliteli hiçbir zaman oynatamadı oyunları. Ama pc bunlara rağmen driverlar ile sürekli downgrade yemekten kurtulamadı. En basiti RDR 2 : ps4 de grafik namına hiçbir şey yok ; Xbox one x de ise 4 K oynatılabiliyor, PC'de ise 8k Ultra'da da oynarsın önemli olan ise gücün yeter mi! Yetmez mi altta 16 K video var :D

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    Targarien96 7 dk.
    UE5'in sahibi bu haberi yalanladı. Laptopta sadece video çalıştırmışlar.
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    mementopolis (ULU BEY) 19 dk.
    Haber RTx 2080 reklami gibi olmus üstelik Rtx 3000'lerin konusuldugu bu dönemde.

    Her sey haberde yazdigi gibi optimisasyonda bitiyor. Bu nesil baslangicinde ne rezil igrenc gördük. ( batman arkham knight )
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    Six Feet Under. 24 dk.
    Farketmez çıktıgı gibi alacagım.
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    máwci (mawci ) 31 dk.
    Ne olursa olsun ergonomi, kullanılabilirlik kolaylık Vs bana göre oyun konsolları çok daha iyi. Çalıştır oyna bu kadar basit. Geçen bedava Gta 5 alıp oynayayım dedim, yok epic games indir yok güncelleme hatası yok, oradan oraya atla derken 3 saatimi aldı hala satın alamadım bıraktım. Oyun konusunda Pcden yıldım artık 5 çıksın alacağım.
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    maximus8282 (maximus ) 32 dk.
    Eskiden playstation kendine has işlemcisiyle fark yaratmıştı, PC mimarisi onu bitirdi.



    Playstation 4’te yaptıkları hatalar da üstüne tuzu biberi oldu.



    Zaten ülkemizde de güzel bir vergilendirme sistemine geçildi.



    Türkiye’de bu şartlarda satış rakamları ne olacak merak ediyorum.

    - Artık bilgisayarın gerisinde,

    - Kur farkı,

    - Vergiler,

    - Oyunlardaki uçuk fiyatlar,

    - Playstation mağazanın tutarsızlığı ve Sony’nin hiçbirşey yapmaması,
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 40 dk.
    SOrun gelişim değil ki... Gelişimi büyük bir kitlenin takip edebilmesi.. Bu fiyatlar ile zengin oyuncağı olmaktan başka bir heyecan yaratmıyor haberler ne yazık ki :( umarım eskisi gibi gelişmelerin daha çok heyecanlandırdığı günleri görebiliriz ülkece..
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    serafon 40 dk.
    PC konsolun güçlü olduğu alanlarda konsola iyice yaklaştı zaten. Kendi güçlü olduğu alanları da hesaba katarsak bence öne geçti. Bu nesil muhtemelen konsolun öldüğü nesil olacak.
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    Targarien96 4 dk. serafon
    Sadece son nesli 110 milyondan daha fazla satan ve 30 yıldır rekorlar kıran bir konsolun ölmesi imkansıza yakın. Sadece bir gamepad paylaşıldığında bile internette yer yerinden oynadı.
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