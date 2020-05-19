PlayStation 5, RTX 2080'li bir PC'den daha güçsüz

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Epic Games, geçtiğimiz hafta yayınlanan Unreal Engine 5 demosunun sistem gereksinimleriyle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şirketin kullandığı ifadelere göre PlayStation 5 üzerindeki performansı PC'de elde etmek için Nvidia'nın RTX 2070 Super kartı yeterli. RTX 2080'li bir PC ise PS5'in üzerinde performans verebiliyor.

Epic Games China tarafından yapılan açıklamalara göre, RTX 2080'li ve 970 EVO SSD'li bir laptop Unreal Engine 5 demosunu 1440p ve 40FPS'de çalıştırabiliyor. Bu rakamlar PS5 üzerinde 1440P ve 30FPS'di. Epic Games, optimizasyon çalışmalarının devam ettiğini ve UE5 yayınlanana kadar kare hızı değerlerini 60FPS'ye çıkarmaya hedeflediklerini belirtti.

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Açıklamalar şöyle:

"Hedefimiz, bu demodaki grafik kalitesini yeni nesil konsollarda 60FPS'de çalıştırabilmek. Şu anda henüz o seviyeye ulaşabilmiş değiliz, 30 FPS'de çalışıyor. Motoru hemen yayınlamamamızın sebebi de bu. Ayrıca şunu da söyleyebilirim: RTX 2080 ve 970EVO'lu laptopumuzda demoyu 40FPS'de çalıştırabiliyoruz."

RTX 2080 ve 970EVO'lu bir PC'nin şimdiden PlayStation 5'i geride bırakıyor olması biraz enteresan olarak değerlendirilebilir, yine de piyasaya hakim olanlar için muhtemelen süpriz olmadı. Tabi bu durumun şu an için sadece UE5 demosunda geçerli olduğunu da belirtmek. Ancak RTX 2070 Super ve üzeri bir karta sahip olanlar önümüzdeki nesil boyunca rahatlıkla oyunların keyfini çıkarabilecek gibi görünüyor.

Oyun ve teknoloji dünyasına bomba gibi düşen Unreal 5 demosu, oyunların gelecekte nasıl görüneceğini şimdiden gözler önüne seriyor. Demodaki kalitede bir oyunu elbette hemen oynayamacağız —zaten UE5'in yayınlanmasına da neredeyse iki yıl var—, ancak belki 5-6 yıl sonra buna yakın kalitede oyunlar görmeye başlayabiliriz. Bakalım Epic, oyun dünyasında vadettiği devrimi gerçekleştirebilecek mi.

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