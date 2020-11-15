PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi maalesef ülkemizde çok uçuk bir çıkış fiyatına sahip. Çıkış dönemi 1000 TL'nin biraz üzerinde fiyatlara alınabilen PS4'e karşın şu anda PS5 için 8300 TL gibi ücretler ödememiz gerekiyor. Ancak dünyanın geri kalan taraflarına baktığımızda ise Türkiye'nin tam tersi ilginç bir durum olduğunu görüyoruz. PlayStation 5, enflasyon değerleri hesaba katıldığında aslında tarihin en ucuz Sony ev konsolu olmuş.

Forbes'ta yer alan habere göre örneğin Sony'nin 1994 yılında 299 dolara satışa sunduğu PlayStation 1 konsolu, %71,6 değerindeki enflasyona göre ayarlandığında şu anda 514 dolara denk gelen bir değere sahip. 2006'da 499 dolara çıkış yapan PS3'ün ise şu anda 652 dolarlık bir değer sahip olduğu görülüyor. PS3 bu alanda önemli bir farkla rekorun sahibi, konsol ilk çıktığında çok pahalı olması nedeniyle çok fazla satış rakamlarına da ulaşamamıştı.

PlayStation 5 ise yurt dışında o kadar ucuz ki özellikle de Avrupa, ABD, Japonya gibi bölgelerde oyunseverler çok rahatlıkla karşılayabilmelerine rağmen konsol için stok bulamıyor. Yani oralarda insanlar konsolu çok ucuz olduğu için alamazken, bizler maalesef Türkiye'de çok pahalı olduğu için alamıyoruz

Sony konsollarının enflasyona göre ayarlanmış değerleri:

PS3 -- 652 dolar ($499) PS1 -- 514 dolar ($299) PS5 Diskli -- 499 dolar PS2 -- 457 dolar ($299) PS4 -- 447 dolar ($399) PS5 Dijital -- 399 dolar

https://www.forbes.com/sites/mattgardner1/2020/11/14/the-ps5-is-the-cheapest-playstation-everin-real-money-terms/?sh=66179ee2450f

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