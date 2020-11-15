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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu

    Forbes'ın yaptığı açıklamaya göre PlayStation 5, enflasyon değerleri hesaba katıldığında tarihin en ucuz Sony ev konsolu oluyor. Elbette Türkiye'de çok daha farklı bir manzara var.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    9,4b
    149
    51
    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    12

    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 bildiğiniz gibi maalesef ülkemizde çok uçuk bir çıkış fiyatına sahip. Çıkış dönemi 1000 TL'nin biraz üzerinde fiyatlara alınabilen PS4'e karşın şu anda PS5 için 8300 TL gibi ücretler ödememiz gerekiyor. Ancak dünyanın geri kalan taraflarına baktığımızda ise Türkiye'nin tam tersi ilginç bir durum olduğunu görüyoruz. PlayStation 5, enflasyon değerleri hesaba katıldığında aslında tarihin en ucuz Sony ev konsolu olmuş.

    Forbes'ta yer alan habere göre örneğin Sony'nin 1994 yılında 299 dolara satışa sunduğu PlayStation 1 konsolu, %71,6 değerindeki enflasyona göre ayarlandığında şu anda 514 dolara denk gelen bir değere sahip. 2006'da 499 dolara çıkış yapan PS3'ün ise şu anda 652 dolarlık bir değer sahip olduğu görülüyor. PS3 bu alanda önemli bir farkla rekorun sahibi, konsol ilk çıktığında çok pahalı olması nedeniyle çok fazla satış rakamlarına da ulaşamamıştı.

    PlayStation 5 ise yurt dışında o kadar ucuz ki özellikle de Avrupa, ABD, Japonya gibi bölgelerde oyunseverler çok rahatlıkla karşılayabilmelerine rağmen konsol için stok bulamıyor. Yani oralarda insanlar konsolu çok ucuz olduğu için alamazken, bizler maalesef Türkiye'de çok pahalı olduğu için alamıyoruz

    Sony konsollarının enflasyona göre ayarlanmış değerleri:

    1. PS3 -- 652 dolar ($499) 
    2. PS1 -- 514 dolar ($299)
    3. PS5 Diskli  -- 499 dolar
    4. PS2 -- 457 dolar ($299)
    5. PS4 -- 447 dolar ($399)
    6. PS5 Dijital -- 399 dolar


    https://www.forbes.com/sites/mattgardner1/2020/11/14/the-ps5-is-the-cheapest-playstation-everin-real-money-terms/?sh=66179ee2450f Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Barni Moloztaş (Eren ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    O dönem PS3 fiyatından dolayı tepki görmüştü diye hatırlıyorum
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    hakim bey (A X) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Mion
    Adamın anasını ne karıştırıyorsun terbiyesiz herif. Sorsak din imandan bahsedersin ahlaksız.
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    Myriad Pro 6 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu hızla gidersek atari dönemine ilerleriz. Ryu vs Ken dönemi yakındır.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    RTE'nin yönettiği şahlanan Türkiye ekonomisinde ise tarihinin en pahalı konsolu oldu.
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    SilenthillDream 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yurtdışındakilere bakiosun adamlarda her konsol var.. Niye onlar tek ayliginla Nintendo ps5 Xbox alabiliyor.. Sadece 1 aylık maaş ile biz tek konsolu zar zor alıp birde hala Yıl 2020 Xbox ps savaşı veriyoruz..
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    1 aylık maaişınla bir konsol bile alabiliyorsan iyi bence haline şükret :)
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    sadecedogan (Doğan Atik) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha ben PS4 alamadım.

    5 ise hayal oldu.

    Ülkemizde bu tarz oyun konsolları ve elektronik cihazları almak diğer ülkelere göre hep zor ve sıkıntılı olmuştur.

    Gümrükte tanıdığınız varsa anca ucuza öyle gelir o da eskisi gibi değil artık.
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben 2. elden 99$'a mâlettim.

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    Umutcan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS3 fat modeli sıfır bir oyun + bir kol ile 800 liraya almıştım zamanında, şimdi Ps5 8300 lira civarı. Yabancıların alması kolaylaşırken bizim almamız her gün zorlaşıyor.
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    kırılanhayaller (u m) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi cihazı borç harç aldık da oyunları nasıl alacağız. Yılda bir tane oyun alırız artık
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    Souls_dd 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar kötü yani ekonomimiz
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    cihat52.5 (cihat genc) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi ülkesi Türkiye
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    erkanberk (Ali Günel) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hahahaha hhahahaahh. Bu gün de eğlendik çok şükür
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