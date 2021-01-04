Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak

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Japon teknoloji devi Sony, yakında bazı PlayStation 4 oyun konsollarının üretimini durduracak. Şirketin üretimi kesme planını ne zaman devreye sokacağı tam olarak bilinmese de Japonya'daki oyun mağazalarından birinde bu konuyla ilgili önemli ipuçlarına rastlandı.

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Japonya'da yaşayan Cheesemeister isimli Twitter kullanıcısı, ülkedeki mağazalardan birinde konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğini bildiren bir uyarı mesajı ile karşılaştı.

Yeniden stoklanmayacak modeller:

PS4 500GB Beyaz

PS4 1TB Siyah

PS4 1TB Beyaz

PS4 2TB Siyah

PS4 Pro 1TB Beyaz

Sony henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak bu tür haberler daha önce de gündeme gelmişti. Şirket tüm bu gelişmelere rağmen PlayStation 4 oyun konsollarınına verdiği desteği, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden sonra en az birkaç yıl daha devam ettirecek.

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