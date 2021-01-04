Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak

Japon teknoloji devi Sony, yakında bazı PlayStation 4 oyun konsollarının üretimini durduracak. Şirketin üretimi kesme planını ne zaman devreye sokacağı tam olarak bilinmese de Japonya'daki oyun mağazalarından birinde bu konuyla ilgili önemli ipuçlarına rastlandı.
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Japonya'da yaşayan Cheesemeister isimli Twitter kullanıcısı, ülkedeki mağazalardan birinde konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğini bildiren bir uyarı mesajı ile karşılaştı.
Yeniden stoklanmayacak modeller:
- PS4 500GB Beyaz
- PS4 1TB Siyah
- PS4 1TB Beyaz
- PS4 2TB Siyah
- PS4 Pro 1TB Beyaz
Sony henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak bu tür haberler daha önce de gündeme gelmişti. Şirket tüm bu gelişmelere rağmen PlayStation 4 oyun konsollarınına verdiği desteği, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden sonra en az birkaç yıl daha devam ettirecek.
Kaynakça https://www.cbr.com/sony-discontinue-playstation-4-models/ https://twitter.com/Cheesemeister3k/status/1345628650427666432 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Cunku aslinda ps5 ayni zamanda ps4 pro..
Ps4 oyunlarida aciyor durum boyleyken pa5 varken ps4 pro alinmaz..