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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak

    Japonya'dan gelen son haberlere göre Sony yakında belirli PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak. Tükendikten sonra yeniden stoklara girmesi beklenmeyen modellerin listesi haberimizde.
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    Oyun Konsolları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak
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    Japon teknoloji devi Sony, yakında bazı PlayStation 4 oyun konsollarının üretimini durduracak. Şirketin üretimi kesme planını ne zaman devreye sokacağı tam olarak bilinmese de Japonya'daki oyun mağazalarından birinde bu konuyla ilgili önemli ipuçlarına rastlandı.

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    Japonya'da yaşayan Cheesemeister isimli Twitter kullanıcısı, ülkedeki mağazalardan birinde konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğini bildiren bir uyarı mesajı ile karşılaştı.

    Yeniden stoklanmayacak modeller:

    • PS4 500GB Beyaz
    • PS4 1TB Siyah
    • PS4 1TB Beyaz
    • PS4 2TB Siyah
    • PS4 Pro 1TB Beyaz

    Sony henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak bu tür haberler daha önce de gündeme gelmişti. Şirket tüm bu gelişmelere rağmen PlayStation 4 oyun konsollarınına verdiği desteği, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden sonra en az birkaç yıl daha devam ettirecek.



    Kaynakça https://www.cbr.com/sony-discontinue-playstation-4-models/ https://twitter.com/Cheesemeister3k/status/1345628650427666432 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    yaki83 (yakup tanriverdi) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamamen drdurup pa5 in fiyatinid 50 euro asafa cekerse daha iyi olur



    Cunku aslinda ps5 ayni zamanda ps4 pro..

    Ps4 oyunlarida aciyor durum boyleyken pa5 varken ps4 pro alinmaz..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyazları sırf PS5 ile karıştırmasın insanlar diye iptal ediyorlar gibi bir his var içimde.
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    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya zaten iki tane model pro ve düz ps4 yani öyle değimi yoksa bir üçüncü ps4 modelimi var
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    Gt95 (hakan dinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    sırf ps5 çıkacak diye almadım bunu en sonunda hak eden bir konsol çıktı
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