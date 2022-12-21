iPhone'un ve PlayStation'ın kâbusu olan George Hotz Twittter'dan istifa etti

George Hotz neden Twitter ile yollarını ayırdı?
Twitter'ın sunduğu stajyerlik fırsatına minnettar olduğunu söyleyen ancak burada herhangi bir etki yaratacağını düşünmeyen Hotz'ın GitHub günlerini özlediği öğrenildi. Zira kendisi GitHub profilinin çok kan kaybettiğini ve bu duruma derhâl müdahale etmek istediğini belirtti.
Elon Musk bir şirketin yönetim bakımından son derece sert olması gerektiğini düşünüyor. George Hotz da bu fikre katılıyor. İşte bu fikir birlikteliği Hotz'ın 16 Kasım 2022 tarihinde Twitter'dan bir iş teklifi almasını sağladı. Hotz bu teklifi 18 Kasım 2022 tarihinde kabul etti ve bu şirkette işe başladı.
Elon Musk'ın izini takip eden Hotz'ın anketine 81 bin 890 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 63.6'sı Hotz'a “Twitter'da kal!” dedi. Yüzde 36.4'lük kısım ise Hotz'ın stajyerlik görevinden istifa etmesini istedi.
Elon Musk'ın 21 Kasım 2022 tarihinde Hotz'a Twitter'daki arama motorunun mekanizmasını düzeltmek ve Twitter'da oturum açmadan gezen kullanıcıların karşısına çıkan açılır pencerenin (pop-up) yarattığı sorunları ortadan kaldırmak ile ilgili görevler verdiği ortaya çıktı.
Kullanıcılar şu anda Twitter'da oturum açmadan gezinmeye rahat bir şekilde devam edebiliyor. İlgili sorunlar ortadan kaldırılmış gibi duruyor. Hotz'ın kendisine verilen diğer görevleri yerine getirip getirmediği henüz belli değil.
Elon Musk'ın Facebook ve Instagram gibi dev platformların bağlantı adresleriyle ilgili olan paylaşımların (ücretsiz reklamlar) yapılmasını yasaklayan kararını desteklemeyen George Hotz'ın Twitter 2.0'ın başarılı olmasını istediği ifade edildi.
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...