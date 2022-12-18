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    Anlık Bildirim

    İşte yeni yasak! Twitter: “Instagram ve Facebook'dan bahsedemezsiniz!”

    Elon Musk'ın Facebook, Instagram ve diğer bazı sosyal medya sitelerinden bahseden kullanıcı adlarının ve bağlantı adreslerinin kullanılmasını yasakladığı duyuruldu.  Yeni yasağın detayları belli oldu.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter için link (bağlantı adresi) paylaşma meselesi ciddi bir probleme dönüştü. Bu sosyal medya mecrasının rakipleri bundan böyle kendisinden bahsettirmek için Twitter'a ödeme yapmak zorunda. Ödeme yapılmadan yayımlanan tanıtım işlerinin (bir kullanıcı adının veya bir bağlantı adresinin kullanılmasıyla) devri kapatıldı.

    Twitter anlaşılan o ki kendisine tehdit olarak gördüğü rakiplerinin ücretsiz tanıtım yapmasına izin vermeyi arzulamıyor. Bu yasaktan etkilenenler arasında yer alan platformlar şu şekilde:

    • Facebook
    • Instagram
    • Mastodon
    • Nostr
    • Post
    • Tribel
    • Truth Social

    Bu internet sitelerinin bağlantı adresini profil adresinin biyografi kısmında veya herhangi bir iletisinde kullanan kişilerin içerikleri kaldırılacak.

    Elon Musk'ın yeni yasağına göre hiç kimse başkasını bu sitelerin bağlantı adreslerini kullanarak ilgili mecralara davet edemez ve bu mecraların reklamını herhangi bir paylaşım / tanıtım yöntemiyle bedava yapamaz.

    Linktree ve Link.bio gibi üçüncü taraf platformlar da bu yasaktan etkilendi. Zira URL gizleme servislerini kullanarak tanıtım yapmak ve davetiye göndermek de bu yasağa aykırı.

    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter bu konuda iki istisnanın mevcut olduğunu dile getirdi. İlk istisna Twitter'a içerik gönderilmesini veya Twitter'dan herhangi bir şekilde bahsedilmesini sağlayan çapraz paylaşımların yasak olmamasıyla alakalı. Çapraz paylaşım veya çapraz gönderi olarak adlandırılan bu yöntem yeni yasaktan etkilenen internet siteleri için de geçerli.

    İkinci istisna ise adı kara listeye alınmayan sosyal medya platformlarından bağlantı adresleri veya kullanıcı adı aracılığıyla bahsedilmesinin serbest olmasıyla ilgili. 

    Bu yasağı delen kişilerin hesabı geçici bir süre boyunca (eğer ilk suçu ise) askıya alınabilir. Bu askıya alma yaptırımına saygı duymayan profiller Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırılacak.

    Ayrıca herhangi bir marka hakkında rahatsız edici olarak nitelendirilen içerikler de silinecek. Twitter profilinde yer alan biyografi kısmına rahatsız edici bağlantı adresleri eklenemeyecek. Bunu yapanlar da geçici bir süre boyunca uzaklaştırılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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