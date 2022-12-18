İşte yeni yasak! Twitter: “Instagram ve Facebook'dan bahsedemezsiniz!”

Twitter link paylaşma olayına el attı: Rakiplere geçit yok!
Twitter anlaşılan o ki kendisine tehdit olarak gördüğü rakiplerinin ücretsiz tanıtım yapmasına izin vermeyi arzulamıyor. Bu yasaktan etkilenenler arasında yer alan platformlar şu şekilde:
- Mastodon
- Nostr
- Post
- Tribel
- Truth Social
Bu internet sitelerinin bağlantı adresini profil adresinin biyografi kısmında veya herhangi bir iletisinde kullanan kişilerin içerikleri kaldırılacak.
Elon Musk'ın yeni yasağına göre hiç kimse başkasını bu sitelerin bağlantı adreslerini kullanarak ilgili mecralara davet edemez ve bu mecraların reklamını herhangi bir paylaşım / tanıtım yöntemiyle bedava yapamaz.
Linktree ve Link.bio gibi üçüncü taraf platformlar da bu yasaktan etkilendi. Zira URL gizleme servislerini kullanarak tanıtım yapmak ve davetiye göndermek de bu yasağa aykırı.
İkinci istisna ise adı kara listeye alınmayan sosyal medya platformlarından bağlantı adresleri veya kullanıcı adı aracılığıyla bahsedilmesinin serbest olmasıyla ilgili.
Bu yasağı delen kişilerin hesabı geçici bir süre boyunca (eğer ilk suçu ise) askıya alınabilir. Bu askıya alma yaptırımına saygı duymayan profiller Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırılacak.
Ayrıca herhangi bir marka hakkında rahatsız edici olarak nitelendirilen içerikler de silinecek. Twitter profilinde yer alan biyografi kısmına rahatsız edici bağlantı adresleri eklenemeyecek. Bunu yapanlar da geçici bir süre boyunca uzaklaştırılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...