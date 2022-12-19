Sony PlayStation yöneticisinden yeşil ışık: 2023’te yeni PS5 gelebilir

Tam Boyutta Gör Japon oyun sitesi Famitsu ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Sony Interactive Entertainment Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, 2023'te duyurulabilecek ve/veya piyasaya sürülebilecek yeni bir PS5 modelinin ilk sinyallerini vermiş olabilir.

Hatırlayacağınız gibi 2013 yılında çıkış yapan PS4, üçüncü yılına girdiğinde PS4 Pro modeliyle yenilenmiş ve kullanım ömrünü sürdürmüştü. Halihazırda PS5 konsolu da artık üçüncü yılına girmek üzere ve Sony’den yeni bir model beklentisi oluşmaya başlamış durumda. Famitsu’ya göre 2023 yılında yenilenmiş bir PS5 modelinin geleceği belirtiliyor. Konu hakkında Nishino şu açıklamalarda bulunarak yeni PS5 modeli için kapıyı açık bırakmış vaziyette, “2022 mali yılı sonunda kümülatif satışların 37 milyon adedi aşacağına ve bunun platform için de çok önemli bir dönem olacağına inanıyoruz. Şu anda ayrıntılar hakkında konuşamayacağım, ancak umarım gelecek yılı sabırsızlıkla beklersiniz.”

Yeni konsol PS5 Pro değil

Daha önceki söylentiler de esasında yeni bir PS5 modelinin hazırlık aşamasında olduğunu aktarıyordu ancak 2023 yılında gelmesi beklenen yeni model PS5 Pro olmayabilir. Sony muhtemelen şu anda disksiz bir PS5 modeli üzerinde çalışıyor. Raporlara göre gelecekteki tüm PlayStation 5 konsolları disk sürücüsü olmadan piyasaya sürülecek. Yani, halihazırda olan diskli versiyonun fişi çekilecek ve tüm modeller dijital sürüm olacak. Bilindiği üzere Sony şu anda iki PS5 modeli satıyor: 499 dolara diskli sürüm ve 399 dolara ise disksiz model.

Tam Boyutta Gör Elbette oyunu fiziksel olarak almak isteyen oyunculara ne olacak diye düşünebilirsiniz. Yeni PS5 modeli zaten bunun için geliştiriliyor. Konsolun arkasında yeni bir bağlantı portu olacak. Bu porta Sony’nin taşınabilir disk sürücüsü bağlanacak ve fiziksel oyun alanlar bu cihazı kullanacak.

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Sony’nin bunu yapmasının nedeni elbette maliyetleri azaltmak. Sony halihazırda zaten görünüş ve özelliklerde bir değişiklik yapmadan PS5 konsolunun üretim maliyetini düşürecek revizyonlar yapıyor. Sony zaten 3 ayrı PS5 modeli ortaya koymuş durumda; 2020’de lansman sürümü, 2021’de revize edilmiş daha hafif sürüm ve 2022’de biraz daha hafif olan ve 6nm çip kullanan daha verimli sürüm. Ancak 2023’deki revizyon aralarındaki en dramatik revizyon olacakmış gibi görünüyor.

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