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    Sony PlayStation yöneticisinden yeşil ışık: 2023’te yeni PS5 gelebilir

    Sony PlayStation yöneticisi Hideaki Nishino, 2023'te tanıtılabilecek ve hatta aynı yıl piyasaya sürülebilecek yeni bir PlayStation 5 modeline yeşil ışık yakmış durumda.
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    Sony, 2023’te yeni PS5 modelini piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Japon oyun sitesi Famitsu ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Sony Interactive Entertainment Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, 2023'te duyurulabilecek ve/veya piyasaya sürülebilecek yeni bir PS5 modelinin ilk sinyallerini vermiş olabilir.

    Hatırlayacağınız gibi 2013 yılında çıkış yapan PS4, üçüncü yılına girdiğinde PS4 Pro modeliyle yenilenmiş ve kullanım ömrünü sürdürmüştü. Halihazırda PS5 konsolu da artık üçüncü yılına girmek üzere ve Sony’den yeni bir model beklentisi oluşmaya başlamış durumda. Famitsu’ya göre 2023 yılında yenilenmiş bir PS5 modelinin geleceği belirtiliyor. Konu hakkında Nishino şu açıklamalarda bulunarak yeni PS5 modeli için kapıyı açık bırakmış vaziyette, “2022 mali yılı sonunda kümülatif satışların 37 milyon adedi aşacağına ve bunun platform için de çok önemli bir dönem olacağına inanıyoruz. Şu anda ayrıntılar hakkında konuşamayacağım, ancak umarım gelecek yılı sabırsızlıkla beklersiniz.”

    Yeni konsol PS5 Pro değil

    Daha önceki söylentiler de esasında yeni bir PS5 modelinin hazırlık aşamasında olduğunu aktarıyordu ancak 2023 yılında gelmesi beklenen yeni model PS5 Pro olmayabilir. Sony muhtemelen şu anda disksiz bir PS5 modeli üzerinde çalışıyor. Raporlara göre gelecekteki tüm PlayStation 5 konsolları disk sürücüsü olmadan piyasaya sürülecek. Yani, halihazırda olan diskli versiyonun fişi çekilecek ve tüm modeller dijital sürüm olacak. Bilindiği üzere Sony şu anda iki PS5 modeli satıyor: 499 dolara diskli sürüm ve 399 dolara ise disksiz model.

    Sony, 2023’te yeni PS5 modelini piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Elbette oyunu fiziksel olarak almak isteyen oyunculara ne olacak diye düşünebilirsiniz. Yeni PS5 modeli zaten bunun için geliştiriliyor. Konsolun arkasında yeni bir bağlantı portu olacak. Bu porta Sony’nin taşınabilir disk sürücüsü bağlanacak ve fiziksel oyun alanlar bu cihazı kullanacak.

    Sony’nin bunu yapmasının nedeni elbette maliyetleri azaltmak. Sony halihazırda zaten görünüş ve özelliklerde bir değişiklik yapmadan PS5 konsolunun üretim maliyetini düşürecek revizyonlar yapıyor. Sony zaten 3 ayrı PS5 modeli ortaya koymuş durumda; 2020’de lansman sürümü, 2021’de revize edilmiş daha hafif sürüm ve 2022’de biraz daha hafif olan ve 6nm çip kullanan daha verimli sürüm. Ancak 2023’deki revizyon aralarındaki en dramatik revizyon olacakmış gibi görünüyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 6 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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