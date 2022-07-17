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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alarak büyük bir hamle yaptı. Bu hamleyle büyük bir ses getirdi. Bu hamlenin ardından da gözler Sony'e dönmüştü ve Sony de Bungie'yi satın alacağını açıklamıştı.

Bungie Satın Alımı Bitti

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Sony'nin Bungie satın alımı tamamlandı. Bungie'yi birçoğumuz popüler çevrimiçi oyun Destiny ile tanıyoruz. Bu satın alımın ardından Bungie her ne kadar Sony çatısı altındaki bir stüdyo olsa da bağımsız olarak geliştirme süreçlerine devam edecek.

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Satın alımiçin açıklanan ücret 3.6 milyar dolar. Bungie şu anda Destiny 2'nin yeni içeriği ve yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Destiny 2, multi platform bir oyun olmaya devam edecek ve Bungie'nin bundan sonraki süreçte oyunları da PlayStation'a özel olmayacak.

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PlayStation'ın Bungie satın alımı tamamlandı