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Bildiğiniz üzere şu sıralar Valve, yeni cihazı Steam Deck ile gündemde. Şu sıralar dağıtımda olan ve birçok insanın kullanmaya başladığı Steam Deck ne yazık ki ülkemizde satışa sunulmuyor ancak gelecekte güzel haberler alabiliriz.

Steam Deck Daha Fazla Ülkede Satışa Sunulacak

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Valve, Steam Deck'i daha fazla ülkede satışa açmayı planlıyor. En son yapılan basın açıklamasına göre Valve yıl sonuna kadar ulaşılan bölgelerin sayısını arttırmak istiyor ancak hangi ülkeler olacağına dair net bir bilgi ne yazık ki yok. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmayacağı başka bir merak konusu ancak bu sefer de ülkemize gelmeyebilir.

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Steam Deck'in ülkemize gelmesi durumunda fiyat ne olacak sorusu da aslında bir başka soru işareti ve sanıyoruz ki en büyük soru işareti. Yeni açılacak ülkeler arasında şimdilik en net ülke Japonya gibi duruyor.

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Valve, Steam Deck'i daha fazla ülkede satışa sunmayı planlıyor