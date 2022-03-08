Valve, Steam Deck'i daha fazla ülkede satışa sunmayı planlıyor

Bildiğiniz üzere şu sıralar Valve, yeni cihazı Steam Deck ile gündemde. Şu sıralar dağıtımda olan ve birçok insanın kullanmaya başladığı Steam Deck ne yazık ki ülkemizde satışa sunulmuyor ancak gelecekte güzel haberler alabiliriz.
Steam Deck Daha Fazla Ülkede Satışa Sunulacak
Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Valve, Steam Deck'i daha fazla ülkede satışa açmayı planlıyor. En son yapılan basın açıklamasına göre Valve yıl sonuna kadar ulaşılan bölgelerin sayısını arttırmak istiyor ancak hangi ülkeler olacağına dair net bir bilgi ne yazık ki yok. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmayacağı başka bir merak konusu ancak bu sefer de ülkemize gelmeyebilir.
Steam Deck'in ülkemize gelmesi durumunda fiyat ne olacak sorusu da aslında bir başka soru işareti ve sanıyoruz ki en büyük soru işareti. Yeni açılacak ülkeler arasında şimdilik en net ülke Japonya gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..