Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 48 kişi burada

    PlayStation Mağazası'nda Black Friday fırsatı; %70'e varan indirimler

    Yılın en çok indirim olan dönemi olan Black Friday dönemi başladı. PlayStation'ın mağazasında da bu şekilde yeni indirimler başladı ve %70'e varan tasarruf fırsatları bulunuyor.
    2 sa.
    889
    48
    5
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    PlayStation Mağazası'nda Black Friday fırsatı; %70'e varan indirimler

    Black Friday döneminin başlaması ile birlikte neredeyse her platformda şu anda indirim mevcut. PlayStation da kendi resmi mağazası üzerinden bu yılın Black Friday indirimlerini başlattı.

    Ayrıca Bkz. "FIFA 21, %50 indirime girdi: PS Store ve Xbox'ta kampanya"

    Bugün Türkiye saati ile saat 10:00'da başlayan indirimlerin tamamı 1 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli. İndirimler 1 Aralık'ta Türkiye saati ile saat 10:00'da son bulacak. Şu anda birçok indirim bulunuyor. Tüm indirimleri görebileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan ürünlerin indirimli fiyatını ve direkt olarak ürünün indirim sayfasını bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler

    PlayStation Plus - 180,00 TL

    Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time - 304,85 TL

    Ghost of Tsushima - 354,29

    Marvel's Avengers - 339,50 TL

    Watch Dogs Legion PS4 & PS5 - 305,50 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony: Game Pass'e vereceğimiz karşılıkla ilgili yeni haberlerimiz var ama şimdi değil

    STAR WARS™: Squadrons - 172,98 TL

    FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü PS4 & PS5 - 281,95 TL

    DOOM Eternal Standard Edition - 154,77 TL

    The Last of Us Part II - 284,43 TL

    NBA 2K21 - 249,50 TL

    Resident Evil 3 - 85,47 TL

    Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition - 185,40 TL

    Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL

    F1 2020 - 149,50 TL

    FINAL FANTASY VII REMAKE Digital Deluxe Edition - 421,74 TL



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlar nedir böyle?.. Steamle Epic hayır kurumu bunların yanında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Unreal enginaV 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun yok piyasada resmen su cp2077 biraz oyalayacak en azından 🍻
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bindirimindirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirim ?
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 dk. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, lüksü yeniden tanımlamaya geldi 1 sa. Altay ana muharebe tankı motoru için Güney Kore ile görüşülüyor 1 sa. Facebook’tan Instagram görüntüleme siteleri açan Türk’e dava 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN PlayStation Mağazası'nda Black Friday fırsatı; %70'e varan indirimler Sonraki Sony: Game Pass'e vereceğimiz karşılıkla ilgili yeni haberlerimiz var ama şimdi değil 3 sa. Ermenistan itiraf etti: Rus elektronik harp sistemleri Türk SİHA'larına karşı işe yaramadı 3 sa. Türkiye'de Covid-19 aşısı için nasıl gönüllü olunur, şartlar neler? 4 sa. ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak 4 sa. Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu! Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskop yıkılacak 5 sa. RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı 5 sa. FIFA 21, %50 indirime girdi: PS Store ve Xbox'ta kampanya 5 sa. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını duyurdu 5 sa. Ms. Marvel dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı 6 sa. BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu! 7 sa. DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor 14 sa. Popüler bilim-kurgu romanından uyarlanan Chaos Walking'ten etkileyici fragman 15 sa. Arjantin konsol fiyatlarında Türkiye'yi bile geride bıraktı 16 sa. NASA, Ay'a 'şimdilik' gidemiyor: 2024 hayali suya düştü 16 sa. Amazon’un Black Friday indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar 16 sa. JRR Tolkien'in Orta Dünya makaleleri kitap oluyor: The Nature of Middle Earth 17 sa. Mindhunter'da "BTK" isimli seri katil işlenmek isteniyormuş ancak yeni sezon muhtemelen gelmeyecek 18 sa. Mobil oyun Rebel Inc'in, isyanı bastırıp barışı getirmeye çalıştığınız yeni modu ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. Margot Robbie, başrolü olduğu yeni Karayip Korsanları filmi hakkında detay verdi 19 sa. Monster'da Bu Hafta! - Project CARS 3 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 8.01 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS5 PULSE 3D Kablosuz Kulaklığın Türkiye Fiyatı 1569 TL
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor
    DonanımHaber
    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    🔥 Dolar 7,58 - Euro 8,99 - Altın 455 | 20 KASIM 🔥
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız