PlayStation Mağazası'nda Black Friday fırsatı; %70'e varan indirimler

Black Friday döneminin başlaması ile birlikte neredeyse her platformda şu anda indirim mevcut. PlayStation da kendi resmi mağazası üzerinden bu yılın Black Friday indirimlerini başlattı.

Bugün Türkiye saati ile saat 10:00'da başlayan indirimlerin tamamı 1 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli. İndirimler 1 Aralık'ta Türkiye saati ile saat 10:00'da son bulacak. Şu anda birçok indirim bulunuyor. Tüm indirimleri görebileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan ürünlerin indirimli fiyatını ve direkt olarak ürünün indirim sayfasını bulabilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

PlayStation Plus - 180,00 TL

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time - 304,85 TL

Ghost of Tsushima - 354,29

Marvel's Avengers - 339,50 TL

Watch Dogs Legion PS4 & PS5 - 305,50 TL

STAR WARS™: Squadrons - 172,98 TL

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü PS4 & PS5 - 281,95 TL

DOOM Eternal Standard Edition - 154,77 TL

The Last of Us Part II - 284,43 TL

NBA 2K21 - 249,50 TL

Resident Evil 3 - 85,47 TL

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition - 185,40 TL

Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL

F1 2020 - 149,50 TL

FINAL FANTASY VII REMAKE Digital Deluxe Edition - 421,74 TL

