FIFA 21, %50 indirime girdi: PS Store ve Xbox'ta kampanya

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Geçtiğimiz ay oyuncuların beğenisine sunulan FIFA 21 bugün PS Store ve Xbox Store'da büyük bir indirim aldı. Oyunun tüm sürümleri şu anda %50 civarında indirimle satın alınabiliyor. Kampanya 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Normalde 499 TL'ye satılan FIFA 21 Beckham Sürümü şu anda PS Store'da 274 TL'ye, Xbox Store'da ise 273 TL'ye satın alınabiliyor. Şampiyonlar Ligi Sürümü ise Xbox'ta 268 TL'ye, PlayStation'da ise 281 TL'ye gerilemiş durumda. Daha geniş bir içeriğe sahip olan Şampiyonlar Ligi Sürümü burada çok daha iyi bir fırsat olmuş, Beckham Sürümü yerine Şampiyonlar Ligi Sürümü'nü satın almanızı öneriyoruz.

Bu kampanyayla birlikte ayrıca Mastercard'ın 250/50 indiriminden de faydalanabilirsiniz. 50 TL ekstra Mastercard indiriminin ardından oyun yaklaşık 220 TL'ye geliyor olacak.

MasterCard 50 TL iade kampanyası hakkında detaylar

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PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

PS Store

FIFA 21 Beckham Sürümü PS4 ve PS5 -- 274,94 TL

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü PS4 ve PS5 -- 281,95 TL

FIFA 21 Ultimate Edition PS4 ve PS5 -- 349,99 TL

Xbox Store

FIFA 21 Beckham Sürümü Xbox One & Xbox Series X/S -- 273,62 TL

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü Xbox One & Xbox Series X/S -- 268,65 TL

FIFA 21 Ultimate Edition Xbox One & Xbox Series X/S -- 349,50 TL

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