PlayStation Mağazası'nda yeni indirim dönemi başladı: %80'e varan fırsatlar

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PlayStation neredeyse her hafta olduğu gibi bu çarşamba da yeni bir indirim başlattı. Days of Play isimli indirim dönemi başladı.

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Days of Play isimli indirimlerde birçok büyük oyunun indirimde olduğunu görebiliyoruz ki ayrıca bazı DLC'ler de indirime girmiş durumda. İndirimin son tarihi 9 Haziran 2022.Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.

PlayStation Days of Play İndirim

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PlayStation Mağazası'nda yeni indirim dönemi başladı