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    PlayStation Mağazası'nda yeni indirim dönemi başladı: %80'e varan fırsatlar

    PlayStation'ın resmi dijital oyun mağazası PlayStation Store'da yeni bir indirim dönemi başladı. Days of Play isimli indirim döneminde yüzde 80'e varan fırsatlar bulunuyor.
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    PlayStation Mağazası'nda yeni indirim dönemi başladı
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    PlayStation neredeyse her hafta olduğu gibi bu çarşamba da yeni bir indirim başlattı. Days of Play isimli indirim dönemi başladı.

    Days of Play isimli indirimlerde birçok büyük oyunun indirimde olduğunu görebiliyoruz ki ayrıca bazı DLC'ler de indirime girmiş durumda. İndirimin son tarihi 9 Haziran 2022.Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.

    PlayStation Days of Play İndirim

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    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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