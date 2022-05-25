PlayStation Mağazası'nda yeni indirim dönemi başladı: %80'e varan fırsatlar

PlayStation neredeyse her hafta olduğu gibi bu çarşamba da yeni bir indirim başlattı. Days of Play isimli indirim dönemi başladı.
Days of Play isimli indirimlerde birçok büyük oyunun indirimde olduğunu görebiliyoruz ki ayrıca bazı DLC'ler de indirime girmiş durumda. İndirimin son tarihi 9 Haziran 2022.Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.
PlayStation Days of Play İndirim
- Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 - 375,20 TL
- Call of Duty: Vanguard - Cross-Gen Paketi - 389,35 TL
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga PS4 & PS5 - 479,20 TL
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - 133,98 TL
- Red Dead Redemption 2 - 187,60 TL
- Ghostwire: Tokyo - 304,50 TL
- FAR CRY 6 Standard Edition PS4 & PS5 - 227,60 TL
- It Takes Two PS4 ve PS5 - 200,00 TL
- Mortal Kombat 11 - 115,17 TL
- Resident Evil Village PS4 & PS5 - 257,57 TL
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