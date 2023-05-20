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    Sony, PlayStation'a özel oyunların PC versiyonlarını geç çıkarmaya devam edecek

    Japon elektronik devi Sony, PlayStation'a özel oyunları iki ila üç yıl gecikmeyle PC'de yayınlamaya devam edecek. Şirkete göre oyuncular bunu önemsemiyor.       
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    PlayStation oyunlarının PC'ye gelişi gecikmeye devam edecek Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan, Japon Famitsu dergisine verdiği bir röportajda platformun özel ürünlere yönelik mevcut stratejisi hakkında konuştu.

    Ryan'a göre Sony, PS5 için özel oyunların öneminin farkında. Şirket 2023 mali yılını konsol satışları açısından rekor bir çeyrekle tamamladı ve bu ivmeyi sürdürmeyi umuyor. Ryan'ın bahsettiği yaklaşan ana özel oyunlardan biri, önümüzdeki sonbaharda çıkacak olan Marvel's Spider-Man 2. Oyun sadece PS5 için hazırlanıyor, bu nedenle Insomniac Games hiçbir taviz vermedi ve konsoldan alabileceği maksimum verim için çalışmalarını sürdürüyor.

    PS5 satışlarını artırmak amacıyla Sony Interactive Entertainment yöneticileri konsola özel oyunların sayısını artırmayı planlıyor. Buna Rise of the Ronin, Final Fantasy XVI ve DS 2 gibi üçüncü parti stüdyoların projeleri de dahil. Ryan konuyla ilgili olarak: "PlayStation Studios'un temel amacı insanların en yeni PS konsolunda oyunların keyfini çıkarması. PS5'e özel oyunların sayısını artırıyoruz ve PC sürümlerinin çıkışını geciktiriyoruz." ifadelerini kullandı.

    PlayStation oyunlarının PC'ye gelişi gecikmeye devam edecek Tam Boyutta Gör

    Oyuncular bu duruma sıcak bakıyor

    Yönetici, oyuncularla sık sık konuştuğunu ve bu gecikmelerle ilgili fikirlerini sorduğunu da sözlerine ekledi: "PC sürümünün PS sürümünden iki ila üç yıl sonra yayınlanmasına sıcak baktıklarını söylüyorlar."

    Sony 2020 yılında gözünü PC'ye dikti ve bu süre zarfında Horizon Zero Dawn, God of War, Marvel's Spider-Man, Uncharted 4 ve The Last of Us'ın yeniden yapımı gibi PlayStation hitlerini PlayStation'a özel olmaktan çıkardı. Yine de Sony'nin rekorlar kıran oyunlarının hepsi henüz PC'ye gelmiş değil.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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