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    Leonardo DiCaprio'lu "Killers of the Flower Moon" filminden ilk fragman geldi

    Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı ve başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı Killers of the Flower Moon filminin ilk fragmanı yayınlandı.           
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    Killers of the Flower Moon filminden ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Apple, 1920'lerdeki Osage Kızılderili katliamlarını konu alan polisiye gerilim filminin ilk fragmanını yayınladı. Filmin başrolünde Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio yer alıyor.

    Filmin yönetmenliğini Köstebek ile Oscar kazanan Martin Scorsese üstlendi. Senaryosunu ise Forrest Gump ve Benjamin Button'ın Gizemli Hikayesi filmlerinde çalışmış olan Eric Roth ile birlikte yazdı.

    Killers of the Flower Moon filmi ne zaman çıkacak?

    Filmde DiCaprio'nun yanı sıra Robert De Niro ve Brendan Fraser, Jesse Plemons ve Lily Gladstone rol alıyor. Böyle bir oyuncu kadrosuyla filmin yeni sezonun film ödülleri için ana yarışmacılardan biri olarak görülmesi sürpriz değil.

    Film 6 Ekim'de gösterime girecek ve daha sonra Apple TV+'ta yer alacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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