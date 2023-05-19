Leonardo DiCaprio'lu "Killers of the Flower Moon" filminden ilk fragman geldi

Filmin yönetmenliğini Köstebek ile Oscar kazanan Martin Scorsese üstlendi. Senaryosunu ise Forrest Gump ve Benjamin Button'ın Gizemli Hikayesi filmlerinde çalışmış olan Eric Roth ile birlikte yazdı.
Killers of the Flower Moon filmi ne zaman çıkacak?
Filmde DiCaprio'nun yanı sıra Robert De Niro ve Brendan Fraser, Jesse Plemons ve Lily Gladstone rol alıyor. Böyle bir oyuncu kadrosuyla filmin yeni sezonun film ödülleri için ana yarışmacılardan biri olarak görülmesi sürpriz değil.
Film 6 Ekim'de gösterime girecek ve daha sonra Apple TV+'ta yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.