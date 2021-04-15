Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor

    PlayStation 5'in ilk büyük sistem güncellemesi geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Güncellemenin açıklanan detayları dışında başka detaylar olduğu da sonradan dikkat çekti.
    15 Nisan 2021, 15:30 (31 dk.)
    128
    33
    1
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yenil nesil oyun konsolu PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Güncellemenin açıklanan tüm detaylarını buradaki haberimizde bulabilirsiniz. Ancak görünen o ki güncelleme detaylarda açıklanmayan başka bir durumu daha düzeltmiş gibi duruyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5'in ilk büyük güncellemesinin detayları açıklandı: Artık oyunları USB'ye depolayabileceksiniz

    Ayrıca Bkz. "PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı"

    PlayStation 5'in diskli versiyonunu kullananların da fark edebileceği gibi disk dönerken biraz yüksek bir ses çıkarıyor. PlayStation aslında bir hayli sessiz bir cihaz ancak diskli bir oyunu çalıştırdıktan sonra yaklaşık olarak saatte bir konsol diski döndürüyor. Bu saatlik döndürme sırasında da kısa süreliğine konsol görece yüksek bir ses çıkartıyor. Bu ses çok rahatsız edici olmasa da oyuna odaklanmışken saat başı böyle bir ses gelmesi oyuncuların dikkatini anlık dağıtabiliyor.

    Son yayınlanan 21.01-03.00.00.38 güncellemesi ile bu ses azaltılmış gibi duruyor. Güncelleme notlarında bu tarz bir durum belirtilmemiş ancak yapılan birkaç farklı teste göre sesin net bir şekilde azaldığı gözlenmiş. Bu güncelleme bu ses için tam bir çözüm sunmuyor, yani disk saat başı dönmeye devam ediyor ancak artık daha sessiz bir şekilde dönüyor.

    Sony'den konu ile ilgili bir açıklama da ne yazık ki gelmedi. Ancak ilerleyen süreçte yayınlanan güncellemeler ile bu durum tamamen düzeltilebilir.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/ps5s_hourly_disc_spinning_sound_seems_to_have_been_reduced
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Dellialli 2 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    eee hani çok iyiydi bu konsol? tanıtımlarda hiç bir hatadan söz edilmiyor. ne zaman bir update geliyor o zaman başarı imiş gibi söz ediliyor.

    bu şeye benzemiyor mu?

    5 lira olan bileti 10 liraya çıkarınca "fiyatta güncelleme" , 2 lira indirim gelip 8 liraya çekince "devlet fahiş fiyatlara el attı" algısı gibi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. Makyajlı Seat Arona, yeni Xperience donanımıyla tanıtıldı 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor Sonraki Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu 1 sa. Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor 1 sa. Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı 2 sa. Netflix bu hafta sonu limitli süreliğine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın belgeselini yayınlayacak 2 sa. TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor 3 sa. Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor 3 sa. Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu 4 sa. PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı 4 sa. Chrome 90 sürümü ile HTTPS varsayılan oluyor 4 sa. iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı 5 sa. PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz? 10 sa. İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı 15 sa. Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı 15 sa. Milli roket motoru ilk sınavı geçti 16 sa. Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı 16 sa. Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak 17 sa. Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı 17 sa. Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız