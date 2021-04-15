PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor

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Sony'nin yenil nesil oyun konsolu PlayStation 5'in ilk büyük güncellemesi geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Güncellemenin açıklanan tüm detaylarını buradaki haberimizde bulabilirsiniz. Ancak görünen o ki güncelleme detaylarda açıklanmayan başka bir durumu daha düzeltmiş gibi duruyor.

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PlayStation 5'in diskli versiyonunu kullananların da fark edebileceği gibi disk dönerken biraz yüksek bir ses çıkarıyor. PlayStation aslında bir hayli sessiz bir cihaz ancak diskli bir oyunu çalıştırdıktan sonra yaklaşık olarak saatte bir konsol diski döndürüyor. Bu saatlik döndürme sırasında da kısa süreliğine konsol görece yüksek bir ses çıkartıyor. Bu ses çok rahatsız edici olmasa da oyuna odaklanmışken saat başı böyle bir ses gelmesi oyuncuların dikkatini anlık dağıtabiliyor.

Son yayınlanan 21.01-03.00.00.38 güncellemesi ile bu ses azaltılmış gibi duruyor. Güncelleme notlarında bu tarz bir durum belirtilmemiş ancak yapılan birkaç farklı teste göre sesin net bir şekilde azaldığı gözlenmiş. Bu güncelleme bu ses için tam bir çözüm sunmuyor, yani disk saat başı dönmeye devam ediyor ancak artık daha sessiz bir şekilde dönüyor.

Sony'den konu ile ilgili bir açıklama da ne yazık ki gelmedi. Ancak ilerleyen süreçte yayınlanan güncellemeler ile bu durum tamamen düzeltilebilir.

https://www.pushsquare.com/news/2021/04/ps5s_hourly_disc_spinning_sound_seems_to_have_been_reduced

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