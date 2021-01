PlayStation patronu: "Uncharted filmi ve The Last of Us dizisi sadece başlangıç"

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının en popüler markalarından biri olan PlayStation, şu ana kadar çıkarttığı oyunlarla birçok başarılı imza att ve oyuncuların kalbini kazandı. İlerleyen süreçte yalnızca oyunlar ile değil, diziler ve filmler gibi projelerle de aktif olacaklar.

CES 2021 etkinliğinde PlayStation'ın patronu Jim Ryan, Uncharted filminin ve The Last of Us dizisinin yalnızca başlangıç olduğunu söyledi. Belli ki gelecekte birçok projeye daha tanıklık edeceğiz.

Geçtiğimiz haftalarda Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra, CNBC'ye bir röportaj vermişti ve röportajda, PlayStation oyunlarından uyarlanacak olan 10 farklı proje üzerine çalıştıklarını söylemişti. Bu projelerin hiçbiri belli değil ne yazık ki. Bu projelerden üçü film, yedisi dizi olacak.

Umuyoruz ki tüm yapımlar belirli bir kalitenin üzerinde olur ve klasik oyundan uyarlama yapımlara dönüşmezler. Tom Holland'ın başrolünde olduğu Uncharted filminin ilk fragmanı da yakın zamanda paylaşılacak gibi duruyor.

