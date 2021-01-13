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    PlayStation patronu: "Uncharted filmi ve The Last of Us dizisi sadece başlangıç"

    Oyun anlamında oyuncuların kalbini çoktan kazanmış olan PlayStation, ilerleyen süreçte yalnızca oyunlarla değil film ve dizilerle de aktif olacak gibi duruyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation patronu:
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    Oyun dünyasının en popüler markalarından biri olan PlayStation, şu ana kadar çıkarttığı oyunlarla birçok başarılı imza att ve oyuncuların kalbini kazandı. İlerleyen süreçte yalnızca oyunlar ile değil, diziler ve filmler gibi projelerle de aktif olacaklar.

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    CES 2021 etkinliğinde PlayStation'ın patronu Jim Ryan, Uncharted filminin ve The Last of Us dizisinin yalnızca başlangıç olduğunu söyledi. Belli ki gelecekte birçok projeye daha tanıklık edeceğiz. 

    Geçtiğimiz haftalarda Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra, CNBC'ye bir röportaj vermişti ve röportajda, PlayStation oyunlarından uyarlanacak olan 10 farklı proje üzerine çalıştıklarını söylemişti. Bu projelerin hiçbiri belli değil ne yazık ki. Bu projelerden üçü film, yedisi dizi olacak.

    Umuyoruz ki tüm yapımlar belirli bir kalitenin üzerinde olur ve klasik oyundan uyarlama yapımlara dönüşmezler. Tom Holland'ın başrolünde olduğu Uncharted filminin ilk fragmanı da yakın zamanda paylaşılacak gibi duruyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-01-13-uncharted-movie-and-the-last-of-us-tv-show-just-the-beginning-playstation-boss-says Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    erkahn (erkahn ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Su filmin ilk haberi 2014de cikmisti, vay arkadas 2021 oldu
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    duren (Enes Durgun) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Uncharted ı iple çekiyorum
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    Perro_De_Levantamiento 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gönder gelsin Sonycim
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    shockwave error (Burak T.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu daha başlangıç ise geçmiş olsun hepimize
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