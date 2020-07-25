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    PlayStation Plus abonelerine 60 TL bakiye hediye

    PlayStation Plus'ın 10. yılı şerefine bazı PS Plus abonelerine 60 TL bakiye hediye ediliyor. Hediye bakiye gelip gelmediğini kontrol etmek için e-posta kutunuza bakabilirsiniz.
    4 sa.
    4,5b
    139
    26
    Oyunlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    PlayStation Plus abonelerine 60 TL bakiye hediye
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    Sony, PlayStation Plus abonelik servisinin 10. yılını kutluyor. Bunun şerefine bazı kullanıcılara 60 TL bakiye hediye ediliyor. Hediye bakiyeyi kullanarak PlayStation Store mağazasından dilediğiniz oyunu ve paketi satın alabilirsiniz.

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    Henüz kimlere 60 TL hediye bakiye tanımlandığı belirlenmedi. Rastgele dağıtılıyor gibi görünüyor. Siz de eğer PS Plus abonesiyseniz e-posta kutunuzu kontrol edebilirsiniz. Bakiye yüklenen kullanıcılara yollanan e-postada, “Playstation Plus'ın 10. yılını kutlamak için hesabınıza 60,00 TL Playstation Store kredisi ekledik. Playstation Plus'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.” ifadesi yer alıyor. Bakiyeyi kullanmak için ekstra bir şey yapmaya gerek yok.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında Tacoma ve Next Up Hero ücretsiz"

    PS Plus abonelerinin bir bölümüne hediye bakiye yüklenip diğer bölümün bundan mahrum kalması büyük tepki topladı. Tepkiler devam ederse Sony, tüm PS Plus abonelerine 60 TL bakiye yüklemek zorunda kalabilir.

    Firma, bu sene PS Plus’ın 10. yıl dönümü olduğu için abonelere 3 oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Eğer PS Plus abonesiyseniz NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bay Virgül 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Kim yönetiyor arkadaş bu koca şirketi, böyle aptallık olabilirmi ya, kullanıcıların bir kısmına gönderelim fikri kime ait çok merak ediyorum !
    Ayrıca ps tr'yi kutlarım şaşırtmıyorsunuz, 10€ nere 60₺ nere, işinize geldimi "ovropoyo boğloyoz yuroya bağlıyız" demesini biliyorsunuz, haram zıkkım olsun o aldığınız paralar !
    Kim yönetiyor arkadaş bu koca şirketi, böyle aptallık olabilirmi ya, kullanıcıların bir kısmına gönderelim fikri kime ait çok merak ediyorum ! Ayrıca ps tr'...
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    Yanıtla +14
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    steven_stiffler 19 dk.
    Türklere yok herhalde yine :)
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    gowlet 23 dk.
    Bana da gelmemiş. 2021 yaz ayına kadar üyeliğim var. 2019 Haziran ayından..
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    Jadura-CA (Emre Marangoz) 49 dk.
    8 yıldır aralıksız üyeliğim devam ediyor, ama gelmedi.
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 57 dk. (düzenlendi)
    2024'e kadar plus uzattım, ona rağmen gelmemiş. En azından beta 8.00 kodu göndermişler, onu yükleyeyim bari.
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    yusufcsahin (Yusuf Şahin) 1 sa.
    Kasım 2018’den beri PS Plus üyesiyim, ama bana mail falan gelmemiş.
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    zayim334 (Gökhan Zayim) 1 sa.
    Arkadaşlar merhaba, Xbox one x kullanan bir arkadaşım ea accessine kadar online vs hepsini almış diyor ki PS alma daha avantajli. PC ciyim konsol düşünüyorum, totale bakınca artık Xbox boynuz kulağı geçti misali daha mı avantajli olmaya başladı ne dersiniz?
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    Chropy (Batu İbicek) 1 sa.
    Bende de yok yeni üyeyim.
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    sinangndzx 2 sa.
    yeni nesilde xbox devam game passi yeter benden bu kadar
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    Abidinkaya (Abidin Gökçekaya) 2 sa.
    2012 den beri üyeyim ps4 çıktığından beri aktif ps plus var bana da gelmemiş.
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    arslan0058 (- -) 2 sa.
    Kullanicilarim bir kismina gonderecegine yap epic games gibi 80/60 tl indirim tarzi bir kupon herkese dagit. Yillardir plus uyesi olan 60 tlyi alamazda 2 aylik uye alirsa keriz gibi hisseder insan kendini
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    4529 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps plus, playstation ve
    4 etiket daha sony hediye bakiye Yazılım
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