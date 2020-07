PlayStation Plus abonelerine 60 TL bakiye hediye

Tam Boyutta Gör

Sony, PlayStation Plus abonelik servisinin 10. yılını kutluyor. Bunun şerefine bazı kullanıcılara 60 TL bakiye hediye ediliyor. Hediye bakiyeyi kullanarak PlayStation Store mağazasından dilediğiniz oyunu ve paketi satın alabilirsiniz.

Henüz kimlere 60 TL hediye bakiye tanımlandığı belirlenmedi. Rastgele dağıtılıyor gibi görünüyor. Siz de eğer PS Plus abonesiyseniz e-posta kutunuzu kontrol edebilirsiniz. Bakiye yüklenen kullanıcılara yollanan e-postada, “Playstation Plus'ın 10. yılını kutlamak için hesabınıza 60,00 TL Playstation Store kredisi ekledik. Playstation Plus'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.” ifadesi yer alıyor. Bakiyeyi kullanmak için ekstra bir şey yapmaya gerek yok.

PS Plus abonelerinin bir bölümüne hediye bakiye yüklenip diğer bölümün bundan mahrum kalması büyük tepki topladı. Tepkiler devam ederse Sony, tüm PS Plus abonelerine 60 TL bakiye yüklemek zorunda kalabilir.

Firma, bu sene PS Plus’ın 10. yıl dönümü olduğu için abonelere 3 oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Eğer PS Plus abonesiyseniz NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

