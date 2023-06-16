- Playstation Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu
- Katalog içerisine eklenecek tüm oyunlar:
- Haziran 2023 PS Plus Essential Oyunları:
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Playstation Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine, Watch Dogs Legion, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider, Dishonored 2 ve Wolfenstein Youngblood dahil olmak üzere 23 oyun eklenmişti.
Haziran ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda ise şüphesiz en dikkat çeken yapımların Far Cry 6, NBA 2K23 ve Deus Ex: Mankind Divided olduğunu görüyoruz. Haziran 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz. Bu ay Playstation Plus Essential ve kataloğa eklenecek tüm oyunlar, 20 Haziran Salı günü indirmeye açılacak.
Katalog içerisine eklenecek tüm oyunlar:
- Far Cry 6: (PS4/PS5)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: (PS4/PS5)
- Rogue Legacy 2: (PS4/PS5)
- Inscryption: (PS4/PS5)
- Soulstice: (PS5)
- Tacoma: (PS4)
- Deus Ex: Mankind Divided: (PS4)
- Killing Floor 2: (PS4)
Haziran 2023 PS Plus Essential Oyunları:
- NBA 2K23: (PS4, PS5)
- Jurassic World Evolution 2: (PS4, PS5)
- Trek to Yomi.: (PS4, PS5)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi