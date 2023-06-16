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    Playstation Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu!

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Haziran 2023 oyunları resmi olarak açıklandı. İşte Haziran ayında PS Plus sistemine eklenecek oyunlar.
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    Playstation Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus, her ay heyecan verici yapımlarla güncellemeye devam ediyor. Öyle ki bu hizmet, Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında Playstation Plus Essential ve katalog içerisine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. 

    Playstation Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu

    Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine, Watch Dogs LegionTomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider, Dishonored 2 ve Wolfenstein Youngblood dahil olmak üzere 23 oyun eklenmişti. 

    Haziran ayı için paylaşılan oyun kataloğuna baktığımızda ise şüphesiz en dikkat çeken yapımların Far Cry 6NBA 2K23 ve Deus Ex: Mankind Divided olduğunu görüyoruz. Haziran 2023'te verilecek tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz. Bu ay Playstation Plus Essential ve kataloğa eklenecek tüm oyunlar, 20 Haziran Salı günü indirmeye açılacak.

    Katalog içerisine eklenecek tüm oyunlar:

    • Far Cry 6: (PS4/PS5) 
    • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: (PS4/PS5) 
    • Rogue Legacy 2: (PS4/PS5) 
    • Inscryption: (PS4/PS5) 
    • Soulstice: (PS5) 
    • Tacoma: (PS4) 
    • Deus Ex: Mankind Divided: (PS4)
    • Killing Floor 2: (PS4) 

    Haziran 2023 PS Plus Essential Oyunları:

    • NBA 2K23: (PS4, PS5)
    • Jurassic World Evolution 2: (PS4, PS5)
    • Trek to Yomi.: (PS4, PS5)
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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